Anziana truffata a Lauro, la Polizia arresta anche il falso brigadiere: ai domiciliari un diciannovenne

LAURO- La Procura di Avellino ottiene una misura cautelare anche per il diciannovenne di Piscinola già denunciato dagli agenti del Commissariato di Lauro per concorso nella truffa del “falso carabiniere” ai danni di una ottantacinquenne del comune irpino, in concorso con un sessantenne, che lo aveva materialmente prelevato e condotto a Napoli dopo il colpo messo a segno in trasferta in Irpinia. Il diciannovenne, già sottoposto ad un procedimento per una truffa a Cosenza, e’ finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per concorso in truffa aggravato dalla minorata difesa della vittima, una persona anziana che abita da sola. A firmare il provvedimento cautelare il Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, dopo che l’indagato non è comparso all’interrogatorio preventivo fissato dopo la richiesta di misura cautelare firmata dal pm della Procura di Avellino Chiara Guerriero, il magistrato che ha coordinato le indagini. Decisivi i veloci accertamenti compiuti dagli agenti agli ordini del commissario Gianmarco Galdo, che in poche ore erano risaliti sia al conducente della vettura che aveva raccolto il finto carabiniere, arrestandolo in flagranza, che allo stesso diciannovenne, che aveva materialmente raggiunto l’abitazione dsll’anziana spacciandosi per un “brigadiere” dei Carabinieri inviato dal maresciallo con cui l’anziana era a telefono. La truffa era avvenuta nella mattinata dello scorso 5 ottobre. La tecnica sempre la stessa. Una telefonata di un sedicente maresciallo, che avvertiva l’anziana di preparare tutto l’oro nella sua disponibilità per evitare che il nipote finisse in carcere. Avvisandola che sarebbe giunto sul posto un suo delegato. Il “brigadiere”, così si sarebbe qualificato alla donna il diciannovenne arrestato dalla Polizia ieri, aveva raggiunto l’abitazione, si era fatto consegnare oro e pietre per un valore di circa 15mila euro, aveva anche fotografato i preziosi e poi aveva cercato di ottenere anche contanti dalla vittima. Desistendo dall’intento solo per l’intervento della cognata.

LE INDAGINI: IDENTIFICATO E PERQUISITO DOPO POCHE ORE

Gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, anche grazie all’ausilio delle telecamere sono riusciti ad individuare gli autori e la vettura risultata noleggiata. All’interno della stessa era stato ritrovato anche uno scontrino di una ricarica telefonica, come appurato dalle indagini riconducibile all’utenza del diciannovenne. Nel corso della perquisizione scattata nella notte del 6 ottobre, gli agenti avevano ritrovato anche uno zaino, simile a quelll indossato dal falso brigadiere, con all’ interno mille euro, probabile provento della truffa. A cristallizzare gli elementi contro il diciannovenne, anche l’identificazione operata dalla stessa vittima della truffa. Tutti indizi che hanno portato alla richiesta della misura cautelare.

UN SISTEMA CRIMINALE DIETRO LE TRUFFE

Un sistema criminale stabilmente organizzato per perpetrare truffe ai danni di persone anziane. Quello di cui farebbero parte secondo il Gip i due indagati, che non hanno agito nell’ambito di un episodio isolato, bensì con una precisa organizzazione nell’individuare la vittima e operare in sincronia con i complici, ancora da identificare. Si tratta dei “centralinisti” che hanno tenuto l’anziana a telefono per tutta la fase della truffa. Aerre