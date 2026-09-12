Animali d’affezione, a Grottolella si è tenuta la prima lezione di addestramento al primo soccorso e alla rianimazione

L’amministrazione comunale di Grottolella ha organizzato presso la sala consiliare la prima Lezione di Primo Soccorso e addestramento alla rianimazione di animali d’affezione.

La simpatica iniziativa ha visto come Relatori il Dottore Renato Nocerino – Instructor / Trainer e la Dottoressa Jessica Govetosa Istruttrice, i quali hanno tenuto la lezione e dialogato a lungo con i presenti coinvolgendoli con esempi concreti e pratici che hanno incuriosito il pubblico presente, compreso un amico a quattozampre.

L’iniziativa ha riscosso l’attenzione di 24 persone che hanno seguito la lezione pratica con grande attenzione e partecipazione attiva, dimostrando grande interesse. Nelle prossime settimane – annuncia il Vice Sindaco Marco Grossi – il Comune di Grottolella organizzerà altre iniziative di sensibilizzazione sulla tematica degli animali d’affezione, mantenendo alta l’attenzione su questi argomenti.

L’amministrazione comunale ringrazia di cuore il Dottore Nocerino e la Dottoressa Govetosa per la lezione tenuta in Comune e soprattutto tutti i partecipanti alla iniziativa odierna i quali hanno permesso la buona riuscita dell’evento.