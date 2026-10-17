Da Andretta l’allarme sulla crisi energetica: “Il caro carburante è una tassa sulla montagna”

Non è solo una questione di numeri, è la vita di migliaia di persone che rischia di diventare insostenibile. Di fronte al caro carburante, agli scioperi degli autotrasportatori, agli scaffali vuoti e all’inflazione galoppante, la comunità di Andretta rompe il silenzio. In un documento congiunto e straordinario, datato 15 ottobre 2026, l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia Santa Maria Assunta, il Forum dei Giovani e oltre venti associazioni locali hanno unito le forze per lanciare un appello al Paese.

Il quadro descritto nel documento è drammatico: gasolio oltre i 2 euro, file ai benzinai e rincari su beni primari come pane, latte e riscaldamento. Per un comune dell’Irpinia interna e montana come Andretta, la situazione assume contorni ancora più critici. “Senza auto non si lavora, non si studia, non ci si cura”, si legge nella nota. “Ogni aumento è una tassa sulla residenza in montagna”.

La risposta della comunità: mutuo aiuto e solidarietà

Di fronte all’emergenza nazionale, Andretta risponde con la forza della coesione locale, unendo il contributo civile e quello religioso. La comunità parrocchiale si impegna a potenziare il sostegno alimentare e per il riscaldamento, affiancando ascolto e preghiera per la giustizia sociale. Sul fronte civile, il Comune e le associazioni organizzano trasporti condivisi verso i centri vicini (Sant’Angelo, Calitri, Lioni, Avellino), attivano un monitoraggio dei prezzi e uno sportello bonus, dando vita a una capillare rete di mutuo aiuto.

Le cinque richieste al Governo

Ma l’appello non si limita all’autorganizzazione. La comunità di Andretta presenta cinque richieste precise al Governo e alle istituzioni nazionali per affrontare la crisi:

L’introduzione di una “Carta carburante montana” per pendolari e residenti nelle aree interne. L’apertura di un tavolo nazionale con gli autotrasportatori per salvaguardare la filiera alimentare. Un immediato potenziamento del trasporto pubblico locale . L’adozione di misure anti-speculazione sui beni primari. Il riconoscimento delle comunità interne come “sentinelle di coesione nazionale” .

Un fronte compatto

Il documento porta il peso di una comunità intera. Oltre al Sindaco e all’Amministrazione, hanno firmato il testo la Pro Loco, la Misericordia, la Coldiretti, il Museo della Civiltà Contadina, la Biblioteca, la Polisportiva, le associazioni culturali e musicali, i commercianti, gli agricoltori, i cacciatori, i consiglieri di minoranza “Andretta è viva” e l’associazione medici cattolici.