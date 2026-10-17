Da Andretta l’allarme sulla crisi energetica: “Il caro carburante è una tassa sulla montagna”

Da
Renato Spiniello
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Non è solo una questione di numeri, è la vita di migliaia di persone che rischia di diventare insostenibile. Di fronte al caro carburante, agli scioperi degli autotrasportatori, agli scaffali vuoti e all’inflazione galoppante, la comunità di Andretta rompe il silenzio. In un documento congiunto e straordinario, datato 15 ottobre 2026, l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia Santa Maria Assunta, il Forum dei Giovani e oltre venti associazioni locali hanno unito le forze per lanciare un appello al Paese.
Il quadro descritto nel documento è drammatico: gasolio oltre i 2 euro, file ai benzinai e rincari su beni primari come pane, latte e riscaldamento. Per un comune dell’Irpinia interna e montana come Andretta, la situazione assume contorni ancora più critici. “Senza auto non si lavora, non si studia, non ci si cura”, si legge nella nota. “Ogni aumento è una tassa sulla residenza in montagna”.

La risposta della comunità: mutuo aiuto e solidarietà

Di fronte all’emergenza nazionale, Andretta risponde con la forza della coesione locale, unendo il contributo civile e quello religioso. La comunità parrocchiale si impegna a potenziare il sostegno alimentare e per il riscaldamento, affiancando ascolto e preghiera per la giustizia sociale. Sul fronte civile, il Comune e le associazioni organizzano trasporti condivisi verso i centri vicini (Sant’Angelo, Calitri, Lioni, Avellino), attivano un monitoraggio dei prezzi e uno sportello bonus, dando vita a una capillare rete di mutuo aiuto.

Le cinque richieste al Governo

Ma l’appello non si limita all’autorganizzazione. La comunità di Andretta presenta cinque richieste precise al Governo e alle istituzioni nazionali per affrontare la crisi:
  1. L’introduzione di una “Carta carburante montana” per pendolari e residenti nelle aree interne.
  2. L’apertura di un tavolo nazionale con gli autotrasportatori per salvaguardare la filiera alimentare.
  3. Un immediato potenziamento del trasporto pubblico locale.
  4. L’adozione di misure anti-speculazione sui beni primari.
  5. Il riconoscimento delle comunità interne come “sentinelle di coesione nazionale”.

Un fronte compatto

Il documento porta il peso di una comunità intera. Oltre al Sindaco e all’Amministrazione, hanno firmato il testo la Pro Loco, la Misericordia, la Coldiretti, il Museo della Civiltà Contadina, la Biblioteca, la Polisportiva, le associazioni culturali e musicali, i commercianti, gli agricoltori, i cacciatori, i consiglieri di minoranza “Andretta è viva” e l’associazione medici cattolici.
Un grido di allarme trasversale che dalle aree interne dell’Irpinia chiede al Paese di non dimenticare la montagna, chiudendo con un monito severo: “Da Andretta parte un appello: non lasciate che la vita quotidiana diventi insostenibile”.