VERONA – La 43ª Assemblea Annuale ANCI, svoltasi a Verona, ha rappresentato un momento di particolare rilievo istituzionale e di crescita per la vicesindaca di Avellino, Anna D’Aliasi, che ha preso parte ai lavori nella duplice veste di Vicesindaco del Comune di Avellino e Vicepresidente ANCI Giovani Campania.

Un appuntamento di respiro nazionale che ha riunito amministratori provenienti da tutta Italia, offrendo uno spazio di dialogo e approfondimento sui principali temi che interessano il sistema delle autonomie locali, sulle trasformazioni in atto e sulle prospettive future dei territori. La partecipazione all’Assemblea ha costituito un’importante occasione per condividere esperienze amministrative, raccogliere proposte e rafforzare il confronto tra istituzioni, con particolare attenzione alle responsabilità che quotidianamente investono i Comuni, primo e più diretto punto di riferimento per cittadini e comunità.

Al centro della riflessione, il ruolo strategico delle amministrazioni locali e la necessità di garantire loro strumenti adeguati, risorse e condizioni operative che consentano di affrontare le sfide attuali e programmare interventi concreti per il futuro. «Essere presenti a un appuntamento nazionale come l’Assemblea ANCI – sottolinea Anna D’Aliasi – significa poter contribuire a un confronto che riguarda da vicino il futuro delle nostre comunità. I Comuni rappresentano il presidio istituzionale più prossimo ai cittadini e, proprio per questo, devono essere messi nelle condizioni di svolgere pienamente il proprio ruolo. Occorrono risorse, strumenti e una visione capace di valorizzare il lavoro degli amministratori, trasformando le esigenze dei territori in risposte concrete». Un significato ancora più importante assume questa esperienza alla luce dell’incarico di Vicepresidente ANCI Giovani Campania, attraverso il quale D’Aliasi è chiamata a rappresentare e sostenere il contributo delle nuove generazioni di amministratori locali.

«Credo sia fondamentale favorire una partecipazione sempre più attiva dei giovani alla vita amministrativa e istituzionale. Le nuove generazioni possono offrire energie, competenze, idee e una prospettiva aperta alle trasformazioni della società. Dare loro spazio significa investire sul rinnovamento della classe amministrativa e sulla capacità delle istituzioni di interpretare i bisogni che emergono dai territori». Dall’esperienza veronese, la vicesindaca torna con nuovi spunti di riflessione, relazioni e stimoli da mettere a disposizione del proprio percorso amministrativo e della comunità avellinese. Un momento di confronto che rafforza la consapevolezza di quanto sia importante costruire una rete tra amministratori, condividere buone pratiche e promuovere una collaborazione istituzionale capace di superare i confini territoriali.

«Amministrare – conclude D’Aliasi – significa assumersi responsabilità, ascoltare le persone e lavorare ogni giorno per costruire opportunità. È un impegno che richiede presenza, determinazione e concretezza. Il valore della politica si misura soprattutto nella capacità di essere vicina ai cittadini e di tradurre le idee in azioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle nostre comunità».