ANCI Giovani Campania, Grossi: “Con progetti e dialogo si può sconfiggere lo spopolamento”

Ieri pomeriggio presso il Carcere Borbonico di Avellino, è stata convocata la Consulta Regionale di Anci Giovani Campania, giornata fortemente voluta dalla Vice Sindaca del Comune di Avellino Anna D’Aliasi, con la costituzione di diversi tavoli tematici. L’iniziativa ha visto la partecipazione di tanti amministratori della regione campania, tra i quali il Vice Sindaco del Comune di Grottolella Marco Grossi.

“Ringrazio la Vice Sindaca di Avellino Anna D’aliasi per l’invito e per aver organizzato un momento di riflessione corale tra giovani amministratori e mondo del terzo settore.

Il mio gruppo si è intrattenuto ragionando intorno alla tematica delle aree interne e sul rilancio dei nostri territori partendo dal potenziamento dei servizi pubblici locali attraverso una “Progettazione in Comune” tra tutti gli attori istituzionali in campo.

Dal tavolo tematico è emersa la necessità di superare ideologie in favore del pragmatismo al fine di favorire una fattiva collaborazione tra Comuni, terzo settore e comunità amministrate, rilanciando i servizi pubblici fondamentali in maniera associata, e attraverso un proficuo dialogo si potrà combattere il fenomeno dello spopolamento della nostra terra.

Il nostro territorio è di tutti, e ciascuno di noi deve cercare di dare il proprio contributo in termini di idee, proposte e soluzioni efficaci” èquanto dichiarato dal Vice Sindaco Grossi a margine della manifestazione Anci.