ANCI Campania, Nello Pizza è il nuovo presidente del Comitato direttivo

Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, è il nuovo presidente del Comitato direttivo di ANCI Campania. La nomina è stata ufficializzata con gli auguri di buon lavoro da parte di ANCI Campania. Pizza subentra a Geppino Parente, oggi alla guida di UCI Campania. Un passaggio di consegne che assume una valenza strategica per l’intera regione, come sottolineato dal presidente di ANCI Campania, Francesco Morra. Secondo Morra, infatti, la scelta di affidare la guida al primo cittadino del capoluogo irpino rappresenta un segnale chiaro e importante per dare voce alle aree interne, all’Irpinia, al Sannio e a tutti quei territori che costituiscono il cuore pulsante della Campania. Tanta emozione per il sindaco Pizza che ha riconosciuto l’importanza di questa nomina per dar ulteriormente voce alle criticità che pervadono le aree interne.