ANCI Campania avvia la ricognizione su inclusione e barriere architettoniche: sindaci chiamati a rispondere entro il 30 ottobre

Fare il punto sulle politiche comunali in materia di disabilità, accessibilità e inclusione, valorizzare le buone pratiche già attive e individuare le criticità ancora presenti sul territorio regionale. È questo l’obiettivo della ricognizione territoriale avviata da ANCI Campania, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania.

Con la circolare n. 29 del 12 ottobre 2026, prot. n. 298, l’Associazione ha invitato tutti i Sindaci dei Comuni campani a partecipare alla rilevazione attraverso la compilazione di un apposito questionario online, con scadenza fissata al 30 ottobre 2026.

L’indagine consentirà di raccogliere informazioni aggiornate sulle iniziative, sugli strumenti e sulle azioni promosse dalle Amministrazioni comunali per garantire i diritti delle persone con disabilità e favorire una maggiore accessibilità degli spazi e dei servizi pubblici.

Tra gli aspetti principali della rilevazione figurano l’istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità a livello comunale, l’adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), nonché le esperienze positive maturate nei territori, le difficoltà riscontrate e le proposte avanzate dalle Amministrazioni.

Particolare attenzione è rivolta alla necessità di costruire un quadro regionale completo e rappresentativo. Per questo motivo, la compilazione del questionario è richiesta a tutti i Comuni, anche a quelli che non hanno ancora istituito la figura del Garante o adottato il PEBA. Una partecipazione ampia permetterà di comprendere meglio i bisogni dei territori e di orientare interventi futuri più efficaci e mirati.

A sostegno delle Amministrazioni interessate, ANCI Campania ha inoltre trasmesso uno schema di deliberazione per avviare il percorso di istituzione del Garante comunale, quale strumento operativo da adattare ai regolamenti e alle procedure interne di ciascun ente.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione istituzionale volto a rafforzare il confronto tra i Comuni, promuovere la diffusione delle buone pratiche e favorire il coordinamento delle politiche regionali in materia di disabilità e inclusione.

Tutti i Comuni della Campania sono invitati a compilare il questionario entro il 30 ottobre 2026. Il modulo online è disponibile al seguente link:

https://forms.gle/rFURbzXeqogAwpxGA

Con questa ricognizione, ANCI Campania punta a mettere a disposizione delle Amministrazioni locali una base conoscitiva condivisa, utile a individuare priorità, superare le criticità e promuovere comunità sempre più accessibili, inclusive e attente ai diritti di ogni persona.