Anche Grottaminarda protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio 2026

“Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, è questo il tema dell’edizione 2026 delle GEP2026 promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinate per l’Italia dal Ministero della Cultura. Anche il Comune di Grottaminarda aderisce e diventa protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio al fine di ricordare il valore del patrimonio locale attraverso la creatività e il racconto. Due appuntamenti nella stessa giornata per mettere in risalto la Biblioteca Comunale ed i beni culturali del centro storico.

Nella mattina odierna, domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si è tenuto il “Laboratorio di origami” presso la Biblioteca “Osvaldo Sanini” all’interno del Castello d’Aquino con ingresso libero; un’occasione per riscoprire il valore del patrimonio librario e del riciclo creativo.

Ma non finisce qui: oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, vi sarà una “Passeggiata narrata per Grottaminarda”, con ritrovo e partenza presso il Castello d’Aquino; un viaggio tra storie, scorci e memoria collettiva.

Dunque, una giornata all’insegna della cultura e della condivisione da non perdere.