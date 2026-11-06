ANAS, proseguono i lavori in direzione Salerno della Galleria “Monte Pergola”

L’ANAS comunica chiusure tra gli svincoli di Serino e Solofra programmate tra il 9 ed il 20 novembre, in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, dal lunedì al venerdì; circolazione garantita in entrambe le direzioni, anche in orario notturno, mediante attivazione del doppio senso nella canna in direzione Avellino, con divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate e mezzi che trasportano merci infiammabili e pericolose.