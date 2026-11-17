Saranno 43 i Comuni della provincia di Avellino interessati dalle elezioni amministrative del 2027. Una tornata elettorale che coinvolgerà una parte significativa del territorio irpino e che porterà al rinnovo di numerose amministrazioni comunali. L’appuntamento è previsto per la primavera del 2027. La data ufficiale non è stata ancora stabilita, ma la finestra elettorale per i Comuni delle regioni a statuto ordinario è compresa, in linea generale, tra il 15 aprile e il 15 giugno. Sarà il Ministero dell’Interno a definire il calendario definitivo. Si tratta di un elenco che comprende amministrazioni arrivate alla naturale scadenza del mandato quinquennale. Il quadro potrà naturalmente essere aggiornato in caso di scioglimenti anticipati dei Consigli comunali.

L’elenco dei 43 Comuni irpini al voto

Di seguito i Comuni interessati dalla consultazione elettorale e i rispettivi sindaci attualmente indicati come uscenti.