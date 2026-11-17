Saranno 43 i Comuni della provincia di Avellino interessati dalle elezioni amministrative del 2027. Una tornata elettorale che coinvolgerà una parte significativa del territorio irpino e che porterà al rinnovo di numerose amministrazioni comunali. L’appuntamento è previsto per la primavera del 2027. La data ufficiale non è stata ancora stabilita, ma la finestra elettorale per i Comuni delle regioni a statuto ordinario è compresa, in linea generale, tra il 15 aprile e il 15 giugno. Sarà il Ministero dell’Interno a definire il calendario definitivo. Si tratta di un elenco che comprende amministrazioni arrivate alla naturale scadenza del mandato quinquennale. Il quadro potrà naturalmente essere aggiornato in caso di scioglimenti anticipati dei Consigli comunali.
L’elenco dei 43 Comuni irpini al voto
Di seguito i Comuni interessati dalla consultazione elettorale e i rispettivi sindaci attualmente indicati come uscenti.
|Comune
|Sindaco uscente
|Aiello del Sabato
|Sebastiano Gaeta
|Atripalda
|Paolo Spagnuolo
|Avella
|Vincenzo Biancardi
|Bagnoli Irpino
|Filippo Nigro
|Baiano
|Enrico Montanaro
|Calabritto
|Gelsomino Centanni
|Capriglia Irpina
|Nunziante Picariello
|Chianche
|Carlo Grillo
|Flumeri
|Angelo Antonio Lanza
|Fontanarosa
|Giuseppe Pescatore
|Forino
|Antonio Olivieri
|Frigento
|Carmine Ciullo
|Gesualdo
|Domenico Forgione
|Grottaminarda
|Marcantonio Spera
|Lacedonia
|Antonio Di Conza
|Lauro
|Rossano Sergio Boglione
|Lioni
|Yuri Gioino
|Manocalzati
|Pasquale Tirone
|Montaguto
|Marcello Zecchino
|Montefalcione
|Angelo Antonio D’Agostino
|Montefredane
|Ciro Aquino
|Montemarano
|Beniamino Palmieri
|Montemiletto
|Massimiliano Minichiello
|Monteverde
|Antonio Vella
|Ospedaletto d’Alpinolo
|Luigi Marciano
|Pago del Vallo di Lauro
|Antonio Mercogliano
|Petruro Irpino
|Giuseppe Lombardi
|Pietradefusi
|Gaetano Musto
|Pietrastornina
|Amato Rizzo
|Roccabascerana
|Roberto Del Grosso
|San Martino Valle Caudina
|Pasquale Pisano
|Sant’Angelo a Scala
|Carmine De Fazio
|Sant’Angelo all’Esca
|Attilio Iannuzzo
|Santo Stefano del Sole
|Gerardo Santoli
|Scampitella
|Vincenza Cassese
|Serino
|Vito Pelosi
|Sirignano
|Antonio Colucci
|Solofra
|Nicola Moretti
|Sperone
|Adolfo Alaia
|Sturno
|Vito Di Leo
|Teora
|Pasquale Chirico
|Torella dei Lombardi
|Amado Delli Gatti
|Villamaina
|Nicola Trunfio