Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle aderisce alla mobilitazione nazionale: alle ore 10:30, in località Valle, la messa a dimora di un albero di ligustro per contrastare la crisi climatica e promuovere la transizione ecologica.

Anche quest’anno torna in tutta Italia “Alberi per il Futuro – Radici forti contro il cambiamento climatico”, la storica mobilitazione nazionale promossa dal Movimento 5 Stelle per incrementare il verde urbano, migliorare la qualità dell’aria e contrastare concretamente la crisi climatica e il dissesto idrogeologico. Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle aderisce anche quest’anno con convinzione a questa rete di interventi diffusi, nella consapevolezza che la tutela del pianeta parta proprio dai piccoli gesti e dall’impegno diretto delle comunità locali.

L’appuntamento per la cittadinanza è fissato per sabato 21 novembre 2026, a partire dalle ore 10:30, in località Valle (incrocio tra via Manfra e via Marotta), dove si procederà alla messa a dimora di un albero di ligustro.

Ogni pianta che mettiamo a dimora non è soltanto un elemento di decoro urbano per la nostra città, ma rappresenta un vero e proprio investimento per la salute dei cittadini, un rifugio per la biodiversità e un polmone verde prezioso per le future generazioni. La transizione ecologica si costruisce insieme, partendo dal basso. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere un momento di impegno civico e di cura concreta per il nostro territorio. In concomitanza con la messa a dimora dell’albero di ligustro, il Gruppo Territoriale di Avellino sarà presente anche con un gazebo informativo dove tutti i partecipanti riceveranno in dono una piantina o una talea: un gesto simbolico pensato non solo come ricordo della giornata, ma soprattutto per diffondere un messaggio concreto di riciclo, cura e rispetto per l’ambiente. La cittadinanza é invitata a partecipare.