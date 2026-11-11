Ambiente è partecipazione, Avellino approva la Consulta ambientale

Avellino, 11 novembre 2026 – Il Consiglio comunale di Avellino ha approvato ieri il nuovo regolamento della Consulta ambientale, lo strumento di partecipazione previsto dallo Statuto comunale che Legambiente Avellino – Alveare chiede dal 2021.

«Ambiente è partecipazione: è questa la convinzione che ci ha guidato in questi sei anni», dichiara Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino – Alveare. «La Consulta non è un traguardo, è un metodo. Significa che le scelte sul verde, sui rifiuti, sulla qualità dell’aria e sul consumo di suolo si insieme a chi la città la vive e la cura ogni giorno.»

La Consulta ambientale era tra le dieci priorità di “Traccia 2026”, il documento con cui Legambiente aveva chiesto a tutte le persone candidate alla guida della città impegni pubblici e verificabili.

Il circolo ringrazia la Vicesindaca con delega alla transizione ecologica Anna D’Aliasi, il presidente della commissione ambiente Francesco Iandolo, la presidente della commissione trasparenza Laura Nargi, il consiglio comunale e tutte le associazioni che hanno condiviso questo lungo percorso.

«Adesso viene la parte più importante», conclude Di Gisi. «Una città è democratica quando chi la abita può partecipare alle scelte che la cambiano. L’ambiente è il bene comune per eccellenza: nessuno può decidere da solo. Con la Consulta Avellino si

dà uno strumento in più di democrazia. Ora tocca a tutte e tutti noi riempirlo di contenuti.»