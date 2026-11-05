Ambiente e inquinamento, Legambiente incontra il Comune di Avellino: convocato un nuovo tavolo il 10 novembre

Martedì sera si è svolto presso l’associazione “Nui Ra’ Ferrovia” l’incontro organizzato da Legambiente Alveare Avellino per quanto riguarda i dati pubblicati dalla Procura di Avellino e dall’Istituto Superiore di Sanità sui comuni interessati da siti contaminati e riscontri di alte percentuali di neoplasie. L’amministrazione comunale di Avellino col sindaco Nello Pizza e con la vicesindaca Anna D’Aliasi hanno convocato un ulteriore incontro per martedì mattina 10 novembre in sala consiliare anche per approfondire quanto emerso in questo report e invitando tutti gli enti interessati. Per il Movimento 5 Stelle hanno dato il loro contributo anche il capogruppo Antonio Aquino e il consigliere Pasquale Luca Nacca.