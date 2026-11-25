Giovedì 26 novembre, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Grottaminarda, si terrà l’incontro tra l’Amministratore Unico di Alto Calore Servizi S.p.A., Prof.ssa Alfonsina De Felice, e i Sindaci dei Comuni della Valle Ufita.

L’incontro rappresenta un importante momento di confronto istituzionale tra Alto Calore Servizi e le Amministrazioni comunali del territorio, con l’obiettivo di approfondire le principali tematiche legate al servizio idrico integrato, alla gestione delle risorse e alle prospettive future della Valle Ufita.

Saranno presenti i rappresentanti dei Comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Mirabella Eclano e Sturno.

Il confronto nasce dalla volontà di rafforzare il dialogo tra il gestore del servizio idrico e le istituzioni locali, favorendo un momento di ascolto e di condivisione sulle esigenze dei territori e sulle questioni che interessano più direttamente cittadini, imprese e comunità locali. L’appuntamento assume particolare rilevanza anche alla luce delle prospettive future del servizio idrico in Irpinia e della necessità di mantenere costante il confronto con le Amministrazioni comunali, protagoniste nel rapporto quotidiano con le comunità amministrate. L’obiettivo è quello di costruire un dialogo sempre più diretto e concreto, individuando priorità, esigenze e possibili percorsi di collaborazione a beneficio dei territori della Valle Ufita.