Alto Calore ripristina i sistemi dopo l’attacco informatico: al lavoro per correggere le bollette

Si riporta la comunicazione di Alto Calore Servizi:

In riferimento alle segnalazioni relative ad alcune bollette e alle difficoltà riscontrate dagli utenti nell’utilizzo dei canali telematici, Alto Calore Servizi ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti.

Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, l’azienda ha subito un attacco informatico che ha provocato importanti ripercussioni sui sistemi e sulle attività di gestione delle utenze. La piena funzionalità è stata recuperata solo da circa una settimana.

È quindi possibile che, durante la fase di ripristino e riallineamento dei sistemi, si siano generate incongruenze nella gestione di alcune comunicazioni, autoletture e fatturazioni.

Gli uffici sono già al lavoro per recuperare e verificare anche le numerose segnalazioni ricevute durante il periodo dell’attacco, intervenendo sulle singole posizioni laddove dovessero emergere anomalie.

Ci scusiamo con gli utenti per i disagi arrecati, precisando che si tratta di una situazione determinata da un evento informatico esterno alla volontà dell’azienda.

Stiamo inoltre per attivare i nuovi sistemi gestionali, che consentiranno di rafforzare ulteriormente la sicurezza tecnologica e di rendere più efficienti le procedure.

L’obiettivo è quello di essere ancora più vicini agli utenti, garantendo una gestione più semplice, maggiore attenzione alle segnalazioni e tempi di risposta più rapidi.