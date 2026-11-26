Confronto diretto tra la presidente di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice, e le amministrazioni della Valle Ufita. L’incontro si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Grottaminarda, alla presenza dei rappresentanti di tutti i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni “Terre dell’Ufita”: sindaci, vicesindaci e consiglieri comunali, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, sono intervenuti nel corso del confronto portando all’attenzione della presidente le diverse esigenze dei territori e le principali problematiche e criticità legate al servizio idrico.

Un momento di ascolto e dialogo istituzionale che ha consentito di mettere a confronto le esigenze delle amministrazioni con quelle di Alto Calore Servizi, con l’obiettivo di individuare insieme possibili soluzioni e rafforzare il rapporto tra azienda e territorio.

La presidente De Felice ha ribadito la volontà di rafforzare il rapporto con le amministrazioni comunali attraverso incontri periodici, andando oltre i tradizionali appuntamenti assembleari.

“È importante incontrare i sindaci più spesso – ha dichiarato De Felice – perché attraverso il confronto diretto possiamo conoscere meglio le esigenze dei territori e capire quale direzione imprimere all’attività di Alto Calore. La gestione della risorsa idrica riguarda direttamente i cittadini e richiede un rapporto costante tra azienda, amministrazioni e comunità. Vogliamo quindi proseguire questo percorso di ascolto e collaborazione”.

La presidente ha inoltre rivolto un appello ai cittadini sulla necessità di tutelare la risorsa idrica e di contribuire a una gestione più efficiente del servizio, attraverso la corretta lettura dei contatori e il regolare pagamento delle bollette.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, che ha sottolineato: “Ci sono ancora diverse questioni da affrontare, ma siamo fiduciosi che si stiano facendo i passi giusti per trovare le soluzioni. Ringraziamo per la presenza sul territorio e auspichiamo che possano esserci altri momenti di confronto e ulteriori passi avanti”.

Per Giuseppe De Pasquale, presidente dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Ufita”, “sono molte le cose che devono essere ancora risolte, ma è fondamentale affrontarle con spirito di collaborazione. Il confronto tra Alto Calore, sindaci e territorio deve proseguire con l’obiettivo di individuare insieme soluzioni concrete alle criticità esistenti”.

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di mantenere aperto il dialogo e proseguire il confronto sui temi del servizio idrico e sulle esigenze delle comunità della Valle Ufita.