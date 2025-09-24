Altavilla, scomparso un 24enne: l’appello per ritrovarlo

Ad Altavilla Irpina sono ore di angoscia per la famiglia di Antonio Diuccio, 24 anni, di cui da ieri pomeriggio non si hanno più notizie. Il giovane si è allontanato da casa intorno alle 17. Il giovane è alto 1,86 metri, ha capelli biondo scuro, occhi azzurri, porta gli occhiali e al momento della scomparsa indossava una maglia nera, jeans e scarpe Nike.

Dalle telecamere di sorveglianza è emerso che il ragazzo ha preso un pullman diretto ad Avellino, dopodiché se ne sono perse le tracce. La madre, disperata, ha lanciato un appello via social: «Aiutatemi a cercarlo. Non ho più notizie di mio figlio da ieri».

Chiunque abbia informazioni può contattare i Carabinieri.