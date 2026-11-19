ALTAVILLA IRPINA- Comparira’ questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio il cinquantasettenne pregiudicato tratto in arresto in.flagranza del reato di detenzione finalizzata al traffico di cocaina. L’indagato, difeso dal penalista Gaetano Aufiero, comparira’ davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino. Nella sua disponibilità gli agenti sono stati rinvenuti 3,5 chilogrammi di cocaina, 42 grammi hashish, di alcune dosi di crack, nonché ai due pistole con matricola abrasa, una di calibro 9 mm e l’altra di 6,35 mm, con relativo munizionamento. La perquisizione effettuata, con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Questura di

Napoli, ha consentito, altresì, di sequestrare materiale per il confezionamento sottovuoto e

bilancini di precisione. La sostanza sequestrata, una volta suddivisa in dosi, avrebbe conșentito di ricavare

ai fini della vendita circa 14000 dosi per un controvalore di oltre duecentottantamila euro. Si tratta di un colpo durissimo inferto allo spaccio da parte della Polizia e dalla Procura di Avellino.