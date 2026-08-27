Altavilla: sabato 12 settembre l’evento “Ogni rombo un ricordo” in memoria di Mario Severino

“Ogni rombo un ricordo, ogni curva un’emozione”. È con questo motto che il gruppo “Lupi on the Road” ha organizzato una giornata speciale dedicata alla passione per le moto e alla memoria di Mario Severino. L’appuntamento è per sabato 12 settembre a Corso Garibaldi, nel cuore di Altavilla Irpina. La giornata, che aprirà i battenti alle ore 9:00, promette un ricco programma di intrattenimento per appassionati e famiglie. Tra le attrazioni principali, le emozionanti esibizioni degli stuntman, la classica “Gara Decibel” e la “Gara Lentezza”, entrambe con premiazione. Non mancherà il divertimento nel pomeriggio con il car wash e un DJ set che accompagnerà l’intera giornata.

Per chi vorrà partecipare, l’iscrizione è completamente gratuita e prevede un gadget in omaggio, oltre a un aperitivo di benvenuto offerto dagli organizzatori. Per il pranzo, saranno presenti stand gastronomici in loco, mentre la giornata sarà suggellata dalla benedizione impartita da Don Livio, parroco di Altavilla Irpina.