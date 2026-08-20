Altavilla Irpina, il Palio dell’Anguria tra tradizione e folkolore: rivive la storia della “Regina triste”

ALTAVILLA IRPINA- Centocinquanta figuranti, sessanta dei quali bambini. E’ uno dei numeri della quarantacinquesima edizione del “Palio dell’Anguria” di Altavilla Irpina, che dopo uno stop di un anno e’ tornata ad animare il Corso della cittadina dell’alta Valle del Sabato. Ad organizzare l’evento, che richiama partecipanti e curiosi da tutta la Valle, l’ Associazione identità e territorio, in collaborazione con la Pubblica Assistenza “Il gabbiano mvs”; la Misericordia Altavilla irpina dal punto di vista sanitario, e per la sicurezza e viabilità il Gruppo di protezione civile Altavilla irpina ” Massimo Ciccone”, Nogra e la Polizia municipale . La collaborazione attiva da parte del Forum dei giovani e dei

Battenti San Pellegrino. Un evento scandito intanto dal Corteo della Regina Costanza, con il lavoro di costumista affidato alle sapienti mani di Adriana Monaco

RE E REGINA DEL PALIO

Al centro della storia ci sono la “Regina Triste” Costanza di Chiaromonte, ripudiata dal suo marito Ladislao D’Angiò e data in seconde nozze al conte di Altavilla Andrea De Capua.Emanuela Titocchia, attrice e volto noto della televisione italiana e’ stata la regina del Palio. La sua e’ una lunga carriera tra fiction, teatro e televisione. II grande pulbblico l’ ha conosciuta anche attraverso Centovetrine, Un posto al sole e la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Il re del Palio e’ un attore e maestro di teatro originario proprio di Altavilla Irpina, Manuel Severino, che ha costruito il suo percorso artistico tra palcoscenico e audiovisivo, portando la sua esperienza anche sul piccolo schermo. Tra i suoi lavori più recenti c’ è Il Gattopardo, la serie Netflix, dove interpreta il personaggio di Gaetano. Ad Altavilla Irpina, suo paese di origine, sarà lui a vestirei panni del Re del Palio dell’Anguria, portando nel borgo irpino il suo talento e la sua esperienza. Sbandieratori, janare, nobili, cavalieri, armigeri, damigelle e popolani hanno fatto rivivere ad Altavilla Irpina i tempi compresi tra il XIV e XV secolo.

LA CORSA DEGLI ASINI E IL FANTINO CON L’ANGURIA IN MANO

La corsa degli asini montati nella seconda batteria della gara da un fantino con l’anguria in mano, viene aggiudicata proprio dal fantino che riesce a consegnare nella cesta ai piedi della regina Costanza l’anguria senza farla cadere. Il primo posto sul podio di questa quarantacinquesima edizione e’ andato a Prata Principato Ultra, secondo posto per Altavilla Irpina e terzo posto per Pietrastornina.

IL SINDACO VANNI: IL PALIO UNISCE TRADIZIONE E SENSO DI COMUNITA’

Un evento che ha visto la partecipazione di molti cittadini da tutta la provincia e di sindaci del circondario, presente anche il presidente della Provincia Fausto Picone.

L’amministrazione comunale guidata da Mario Vanni, ha partecipato attivamente alla fase organizzativa. A partire dal consigliere Fernando Greco, che ha organizzato insieme all’ Associazione identità e territorio che ha come presidente Lorella Ciardiello l’evento storico. A seguire ha avuto anche grande successo l’iniziativa promossa dall associazione con il Forum dei giovani di Altavilla irpina dal nome “I sapori della Regina Costanza”, un evento enogastronomico che ha visto la risposta di innumerevoli persone che hanno assalito gli stand gastronomici presenti. Il sindaco Mario Vanni ha sottolineato come : “Il Palio dell’Anguria si conferma un appuntamento capace di unire tradizione, identità, entusiasmo e senso di comunità. Vedere le nostre strade riempirsi di persone, sorrisi e colori è la dimostrazione più bella di quanto sia forte il legame che ci unisce ad Altavilla. Un ringraziamento particolare va a Lorella e Terenzio dall’Associazione Identità e Territorio, organizzatrice della manifestazione, a tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e ai tanti volontari che, con passione e impegno, hanno reso possibile questa splendida giornata”.