Altavilla Irpina, fiamme all’auto del responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune: indagano i Carabinieri

ALTAVILLA IRPINA- Fiamme alla vettura del responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale di Altavilla Irpina Giuseppe Maselli. L’ atto intimidatorio avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in Via Feola, dove le fiamme alla vettura hanno determinato anche danneggiamenti all’ abitazione del professionista. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e il personale dei caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino. L’ episodio e la prima ipotesi è che si tratti di un atto intimidatorio nei confronti di Maselli, un evento di natura dolosa. Al responsabile dell’Utc di Altavilla Irpina e’ giunta la solidarieta’ del sindaco Mario Vanni: “Esprimo la mia piena solidarietà a Giuseppe Maselli, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Altavilla Irpina, per il grave episodio verificatosi questa notte, che ha visto l’incendio della sua autovettura e il danneggiamento della sua abitazione.Si tratta di un fatto che desta forte preoccupazione e che, ove fosse confermata la matrice intimidatoria, costituirebbe un atto particolarmente grave, contrario ai principi di legalità, sicurezza e convivenza civile”. E ha anche auspicato che si possano individuare i responsabili: “A Giuseppe Maselli e alla sua famiglia rivolgo la mia vicinanza, auspicando che le autorità competenti possano fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili.È fondamentale ribadire con fermezza che ogni forma di intimidazione e violenza deve essere condannata e contrastata, nel rispetto dei principi di legalità e delle istituzioni democratiche”.