Altavilla Film Fest, il cinema internazionale nel cuore dell’Irpinia

Altavilla Irpina si prepara a vivere un appuntamento cinematografico di respiro internazionale. Dal 15 al 18 ottobre 2026, il Teatro Alfredo Sardone ospiterà la prima edizione dell’Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino, manifestazione nata per unire cinema, cultura, talento, inclusione e valorizzazione del territorio.

Il Festival parte con un risultato di grande rilievo: 1.018 opere filmiche provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi del mondo. Un risultato che testimonia l’attenzione suscitata dalla manifestazione e che porta, già dalla prima edizione, Altavilla Irpina in dialogo con il panorama cinematografico nazionale e internazionale.

UN FESTIVAL NATO DA UNA GRANDE STORIA DEL CINEMA

Il titolo del Festival richiama “Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino”, opera legata alla pionieristica esperienza cinematografica di Elvira Notari. Da questa importante eredità nasce un progetto che guarda al futuro: un nuovo palcoscenico capace di accogliere linguaggi, culture e talenti differenti, trasformando il cinema in un ponte tra memoria e contemporaneità.

LA FIRMA ARTISTICA DI MODESTINO DI NENNA

Un ruolo determinante nella nascita e nella costruzione dell’Altavilla Film Fest è quello del Direttore Artistico Modestino Di Nenna, ideatore e curatore della linea artistica della manifestazione. La sua visione ha dato forma a un Festival dall’identità precisa, capace di mettere insieme cinema internazionale, cortometraggi, documentari, videoclip, formazione, inclusione, spettacolo e valorizzazione del territorio.

Le 1.018 opere ricevute rappresentano anche il risultato di un intenso lavoro di progettazione, promozione e coordinamento artistico, che ha permesso alla manifestazione di superare immediatamente i confini locali.

L’obiettivo è quello di fare dell’Altavilla Film Fest un appuntamento capace di far conoscere Altavilla Irpina e l’Irpinia attraverso il linguaggio universale del cinema, creando nuove opportunità di incontro tra territorio e mondo della settima arte.

1.018 OPERE: IL MONDO DEL CINEMA GUARDA ALL’IRPINIA

La prima edizione ha raccolto opere provenienti da numerosi Paesi, tra cui Italia, Iran, Brasile, Spagna, India, Stati Uniti, Francia, Turchia, Cina, Argentina, Colombia, Regno Unito, Messico, Germania, Finlandia, Indonesia, Romania, Egitto, Iraq, Kazakistan, Ucraina e Canada, oltre a numerose altre nazioni. Ma il valore della competizione non è soltanto nei numeri.

Tra le opere iscritte e in concorso figurano anche lavori di registi e attori di fama nazionale e internazionale, rendendo la manifestazione un’importante occasione di confronto tra autori affermati, nuovi talenti e differenti realtà cinematografiche.

Un vero mosaico di culture, esperienze e linguaggi che porta il cinema internazionale nel cuore dell’Irpinia.

GRANDI OSPITI E PROTAGONISTI

Ad arricchire la prima edizione saranno numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, del cinema e della formazione.

Tra gli ospiti annunciati figurano il Trio Comico “I Ditelo Voi”, l’attore Antonio Fiorillo e gli attori Giuseppe Joy Savariano, Gennaro Savariano e Alfonso Perugini. Sarà inoltre presente il Responsabile Nazionale ASI Cultura, dott. Michele Cioffi, figura di riferimento nel percorso di formazione e promozione culturale collegato alla ASI Cultura Irpinia Film Academy. La presenza di artisti, professionisti e operatori della cultura contribuirà a trasformare le quattro giornate dell’Altavilla Film Fest in un grande momento di cinema, spettacolo, formazione e partecipazione.

LA PROSSIMA SETTIMANA SARANNO SVELATI I 25 FINALISTI

L’attesa è già altissima. La prossima settimana saranno annunciati ufficialmente i 25 finalisti della prima edizione dell’Altavilla Film Fest, selezionati tra le 1.018 opere in concorso.

Contestualmente sarà presentato alla stampa anche il programma dettagliato del Festival, con tutti gli appuntamenti, le proiezioni, gli ospiti e le iniziative previste dal 15 al 18 ottobre. Sarà quindi un nuovo importante momento di comunicazione per accompagnare il pubblico verso l’appuntamento di ottobre e scoprire i protagonisti della competizione.

CINQUE CATEGORIE, UN GRANDE CONFRONTO CINEMATOGRAFICO

Le 25 opere finaliste saranno suddivise in cinque categorie:

Miglior Opera Filmica Straniera – Best Foreign Film

Miglior Cortometraggio – Best Short Film

Miglior Documentario – Best Documentary

Miglior Videoclip – Best Music Video

Premio San Pellegrino, assegnato con la partecipazione del pubblico.

Il pubblico avrà così l’opportunità di assistere alle proiezioni e partecipare direttamente alla vita del Festival attraverso il voto.

QUATTRO GIORNI DI CINEMA, SPETTACOLO E PARTECIPAZIONE

Dal 15 al 18 ottobre, il Teatro Alfredo Sardone sarà il cuore della manifestazione, con proiezioni, incontri con registi, attori e autori, momenti di formazione e iniziative dedicate all’inclusione. Tra gli appuntamenti figurano l’inaugurazione ufficiale, la presenza del Trio Comico “I Ditelo Voi”, che sarà premiato quale Miglior Trio Comico, e le attività realizzate con gli allievi della ASI Cultura Irpinia Film Academy.

Particolare attenzione sarà dedicata alla Cinematerapia del Successo, con una giornata dedicata alla disabilità e alla partecipazione delle scuole. Spazio anche agli aspiranti interpreti con la Serata Irpinia Film Academy – Attori non professionisti protagonisti, un’occasione per portare sul palcoscenico nuovi volti e nuove energie.

IL PUBBLICO PROTAGONISTA

L’Altavilla Film Fest non sarà soltanto una vetrina per gli autori, ma un luogo di incontro e partecipazione. Attraverso le schede di voto, il pubblico potrà contribuire all’assegnazione del Premio San Pellegrino, diventando parte integrante della manifestazione.

LA SODDISFAZIONE DEL COMUNE

Il risultato raggiunto rappresenta motivo di grande soddisfazione per il Sindaco dott. Mario Vanni, per l’Amministrazione comunale di Altavilla Irpina e per tutta l’organizzazione. Il sostegno del Comune ha permesso di trasformare il progetto in una manifestazione capace di coniugare cinema internazionale, cultura, spettacolo, formazione, inclusione e promozione del territorio. Le 1.018 opere iscritte rappresentano non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso destinato a crescere. Un grande palcoscenico internazionale nel cuore dell’Irpinia. L’Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino nasce dalla storia, cresce grazie alla cultura e guarda al futuro. Grazie alla visione del Direttore Artistico Modestino Di Nenna, al sostegno del Sindaco dott. Mario Vanni, dell’Amministrazione comunale e dell’intera organizzazione, Altavilla Irpina si prepara ad accogliere un Festival che mette in relazione talento, cinema internazionale, inclusione, spettacolo e territorio.