Altavilla, ancora truffe agli anziani. Il sindaco Vanni: “Aiutiamoci e teniamo alta l’attenzione”

Il sindaco di Altavilla Irpina ha consegnato questo avviso ai suoi profili social: “Questa mattina ho ricevuto una segnalazione che ritengo importante condividere immediatamente con tutta la comunità. Ad Altavilla Irpina alcune persone hanno tentato di truffare un’anziana telefonandole e fingendosi Carabinieri. Con la scusa di una presunta clonazione della carta, le hanno chiesto del denaro, arrivando a dirle che alcuni Carabinieri sarebbero andati da lei a casa per “sistemare” la situazione. Fortunatamente la signora non è caduta nel tranello, ha chiamato direttamente la Stazione dei Carabinieri di Altavilla e ha sporto denuncia. Mi è stato riferito che ieri potrebbero esserci stati altri tentativi simili. Per questo vi chiedo una cosa molto semplice: parliamone. Se avete genitori, nonni, parenti o vicini anziani che vivono da soli, chiamateli oggi stesso e metteteli in guardia.

Ricordiamo loro che:

– nessun Carabiniere chiede denaro al telefono;

– nessuno deve consegnare soldi o carte a sconosciuti;

– non bisogna fornire dati bancari o personali;

– se qualcuno si presenta alla porta con una richiesta sospetta, non bisogna farlo entrare;

– in caso di dubbio, bisogna chiamare immediatamente il 112 o contattare direttamente la Stazione dei Carabinieri.

Questi truffatori cercano soprattutto di fare leva sulla paura e sulla fragilità delle persone. Non lasciamoli soli davanti a questi tentativi. A volte basta una telefonata, una visita, una parola in più. Aiutiamoci e teniamo alta l’attenzione!”