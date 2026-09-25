Alta Velocità Napoli-Bari, avviati i lavori della Galleria “Melito” sul tratto Apice-Hirpinia

Prosegue l’avanzamento dei lavori per la nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: a seguito del completamento della Galleria Grottaminarda e della Galleria Rocchetta, e stato avviato questa mattina lo scavo della Galleria Melito, ultima delle tre gallerie previste lungo il lotto Apice–Hirpinia. La Galleria Melito si sviluppa per una lunghezza di circa 4,5 km e verrà scavata con la TBM “Aurora”, dal diametro di scavo di 12,50 m. La TBM utilizzata è la stessa impiegata per lo scavo della Galleria Grottaminarda e realizzerà, come per le precedenti gallerie, uno scavo a singola canna e doppio binario, consentendo la circolazione ferroviaria su entrambi i binari.

Particolarmente articolata e complessa dal punto di vista ingegneristico è stata l’attività di traslazione della TBM dal versante della Galleria Grottaminarda a quello della Galleria Melito. Le operazioni hanno consentito l’attraversamento della Valle dell’Ufita, permettendo il trasporto dei componenti della TBM nell’area di cantiere adiacente all’imbocco della Galleria Melito, dove è stato eseguito l’assemblaggio. La TBM, oltre a distinguersi per il grande diametro, tra i più imponenti utilizzati nello scavo meccanizzato in ambito ferroviario, dispone di una potenza erogata da 18 motori da 350 kW ed è allestita con 5 carri di back-up a supporto dello scavo, per una lunghezza complessiva della macchina di circa 105 m. “Aurora” lavorerà, a pieno regime, sette giorni su sette e 24 ore su 24, con il supporto di maestranze, tecnici e ingegneri altamente qualificati. Il completamento della Galleria Melito consentirà di ultimare le gallerie di linea previste sulla tratta Apice–Hirpinia della nuova linea AV/AC Napoli–Bari. I lavori della tratta Apice–Hirpinia, comprensivi della Galleria Melito, sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione lavori di FS Engineering, alConsorzio HIRPINIA AV.

L’intera linea AV/AC Napoli–Bari, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia–Mediterraneo e finanziata anche con fondi PNRR, prevede 145 chilometri di tracciato, 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate. Le attività rientrano nel progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, iniziativa dedicata a raccontare ai cittadini l’evoluzione delle grandi opere infrastrutturali e i benefici attesi per i territori interessati.

Sull’intero itinerario Napoli–Bari, l’avanzamento dei lavori procede su più fronti. Il lotto Cancello–Frasso Telesino, per un’estensione di circa 16,5 chilometri di cui 4 in galleria, è stato attivato in due fasi: a semplice binario nel settembre 2025 e con il raddoppio nel febbraio 2026. Nel giugno 2026 è stata attivata la tratta Napoli–Cancello, lunga 15,6 chilometri, con l’apertura al servizio viaggiatori delle stazioni di Acerra e Afragola. La tratta comprende anche la nuova fermata sotterranea di Casalnuovo, aperta al servizio viaggiatori il 15 settembre 2026. Sono inoltre in fase di completamento i lavori per i raddoppi Frasso–Telese e Telese–Vitulano.