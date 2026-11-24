Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, dott.ssa Franca Fico, negli ultimi giorni ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio irpino. Le attività, svolte sia nelle ore diurne che notturne, sono finalizzate alla prevenzione dei reati e a garantire un tempestivo intervento in caso di necessità.

In tale contesto, nel corso del fine settimana la Compagnia Carabinieri di Montella ha eseguito un articolato servizio nei comuni dell’Alta Irpinia.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato tre persone alla Procura della Repubblica di Avellino. In particolare, a Cassano Irpino, un 30enne è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti per la guida. Stesso provvedimento per un altro automobilista, 60enne di origine straniera, controllato a Nusco. Per entrambi, oltre al deferimento in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida.

A Montella, invece, un 30enne è stato denunciato per aver violato i doveri inerenti alla custodia di un’autovettura, già sottoposta a sequestro amministrativo e confisca definitiva.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti, a Montella due persone sono state segnalate alla Prefettura di Avellino quali assuntori. Si tratta di un 20enne, trovato in possesso di hashish, e di un 40enne, sorpreso con dosi di cocaina ed eroina. La droga è stata sottoposta a sequestro.

I controlli hanno riguardato anche il decoro e la sicurezza urbana. Sempre a Montella, i militari hanno sanzionato amministrativamente cinque giovani, due 20enni e tre 30enni, sorpresi in luogo pubblico in evidente stato di manifesta ubriachezza.

Infine, a Caposele, i Carabinieri della locale Stazione hanno avanzato la proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di un 30enne della provincia di Frosinone, noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso ad aggirarsi con fare sospetto nei pressi di obiettivi sensibili e non in grado di fornire valide giustificazioni circa la propria presenza sul posto.

La costante attività di controllo del territorio e di prevenzione proseguirà nei prossimi giorni sull’intera provincia, con l’obiettivo di garantire sicurezza e tempestività di intervento e di prevenire ogni forma di illegalità.