Allerta meteo gialla in Campania: temporali improvvisi e intensi in arrivo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per temporali improvvisi e intensi, valido dalle ore 13 alle 21 di oggi, martedì 8 settembre. L’allerta interessa l’intero territorio regionale, ad eccezione della zona 1 (che comprende la Piana campana, Napoli, le Isole e l’Area Vesuviana) e della zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento).

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, il quadro meteo si presenta caratterizzato da marcata instabilità. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, che potranno svilupparsi rapidamente ma con particolare intensità a scala locale. Oltre alle precipitazioni, saranno possibili fenomeni accessori come grandine, raffiche di vento e fulmini, che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia un concreto rischio idrogeologico. I fenomeni di impatto al suolo potrebbero includere allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e, a causa della fragilità dei suoli, anche caduta massi e frane.

La Protezione Civile regionale ha raccomandato alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, attivando le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In particolare, in ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda alle amministrazioni locali di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, per prevenire danni a cose e persone. Si invita la popolazione a rimanere informata sulle condizioni meteorologiche e a seguire le indicazioni delle autorità locali.