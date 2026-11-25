Dopo che la Regione Campania ha diramato a partire dalle ore 14:00 di oggi mercoledì 25 e fino alle ore 14:00 di domani giovedì 26 Novembre 2026 un Avviso di allerta meteo per condizioni metereologiche avverse di colore arancione Idrogeologico diffuso e Idraulico localizzato, anche in Irpinia sono scattate le prime ordinanze di chiusura delle scuole. Si tratta di un elenco in aggiornamento ed e’ sempre consigliabile verificare anche i canali ufficiali

Scuole chiuse ufficialmente domani

Solofra

Il sindaco Nicola Moretti ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, compreso gli asili nido, per domani, giovedì, 26 novembre 2026;- la chiusura dei due Cimiteri Comunali, eccetto per riti funebri e/o per attività collegate, a partire dalle ore 14:00 di oggi 25/11/2026 fino alle ore 14:00 di domai 26/11/2026;- la sospensione di eventuali manifestazioni programmate pubbliche e/o eventi su suolo pubblico all’aperto, a partire dalle ore 14:00 di oggi 25/11/2026 fino alle ore 14:00 di domai 26/11/2026;- la chiusura dei giardini e dei parchi pubblici del territorio comunale, a partire dalle ore 14:00 di oggi 25/11/2026 fino alle ore 14:00 di domai 26/11/2026

Montoro

Il sindaco Salvatore Carratu’ ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido e i servizi educativi per la prima infanzia, nonché dei parchi, delle ville e dei cimiteri comunali, dalle ore 17:00 del 25 novembre 2026 alle ore 14:00 del 26 novembre 2026, in conseguenza dell’allerta meteo-idrogeologica e idraulica di LIVELLO ARANCIONE

Forino

Il sindaco Antonio Olivieri ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia ubicate sul territorio del Comune di Forino, del Cimitero Comunale e delle strutture sportive all’aperto per la giornata di giovedì 26 novembre 2026 a seguito di avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica di livello arancione

Montella

A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Prefettura di Avellino, domani, giovedì 26 novembre, le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montella saranno chiuse. Per la stessa giornata resteranno chiusi al pubblico anche i parchi, i giardini pubblici e il cimitero comunale. A firmare l ordinanza il sindaco Rizieri Buonopane.

Scuole chiuse anche a Montemarano e Serino.

In aggiornamento

Scuole chiuse anche a Quindici, il sindaco Alessandro Siniscalchi ha infatti firmato l’ordinanza che dispone lo stop alle lezioni