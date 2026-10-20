Allerta meteo arancione in Irpinia: scuole chiuse domani, ecco dove

A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche e dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, diversi Comuni irpini hanno disposto misure straordinarie per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre 2026.

Ad Avellino, con l’Ordinanza n. 42 del 20 ottobre, è stata firmata la sospensione delle attività didattiche per le scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido. Lo stop alle lezioni in aula è stato disposto anche nei comuni di Mercogliano e Cervinara, dove i rispettivi sindaci hanno firmato le ordinanze di chiusura per tutelare l’incolumità di studenti, personale scolastico e famiglie.

Nel capoluogo e nel Comune di Mercogliano è stata disposta la chiusura precauzionale del cimitero comunale e delle ville cittadine, per prevenire rischi legati a forti raffiche di vento e precipitazioni intense. Le autorità locali e la Protezione Civile invitano la popolazione alla massima prudenza. Di seguito l’elenco dei Comuni che hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole e/o altri luoghi pubblici: Avellino, Mercogliano, Cervinara, Atripalda, Montoro, Mugnano del Cardinale, Capriglia Irpina, Montefredane, Aiello del Sabato, Solofra, Montefusco, Volturara Irpina, Moschiano, Quindici, Contrada.

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