Momenti di apprensione questa mattina in diverse scuole di Benevento, dopo la ricezione di email anonime che segnalavano la possibile presenza di ordigni negli edifici. Le comunicazioni, parte di una serie di allarmi che ha interessato anche altre città italiane, hanno portato all’evacuazione precauzionale di studenti e personale.

Nel capoluogo sannita sono stati interessati il liceo classico Giannone, il liceo scientifico Rummo, il Galilei-Vetrone, il Convitto Nazionale e l’Istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso.

Al Galilei-Vetrone la segnalazione sarebbe arrivata intorno alle 9.45. La dirigente Annamaria Morante ha subito avvisato le autorità, facendo evacuare l’edificio. La Polizia ha effettuato i controlli nei locali e, al termine delle verifiche, le lezioni sono riprese.

Accertamenti anche al Giannone, con l’intervento della Digos. La dirigente Teresa De Vito ha disposto l’uscita di studenti e personale e, con un provvedimento temporaneo, la sospensione delle attività in presenza e il divieto di accesso all’edificio fino alla conclusione dei controlli.

Evacuazione anche al Convitto Nazionale, dove la rettrice Carmen Pedicini ha informato le famiglie, invitando i genitori a raggiungere la scuola per riprendere i figli. Al Sant’Angelo a Sasso, invece, gli alunni sono stati accompagnati nei punti di raccolta e le famiglie avvisate dalle insegnanti.

Le forze dell’ordine stanno verificando le segnalazioni e cercando di risalire alla provenienza dei messaggi. Al momento non risultano conferme sulla presenza di ordigni: tutte le misure sono state adottate a scopo precauzionale.