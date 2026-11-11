Allarme bomba nelle scuole, anche in provincia di Avellino scattano dieci verifiche

AVELLINO- Allarme bomba in centinaia di istituti scolastici tutta Italia, anche in provincia di Avellino ci sono stati due casi dove sono intervenuti per procedere alle verifiche i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. “Vi vogliamo annientare”. Questo il testo della mail anonima inviata ai dirigenti scolastici che ha fatto scattare l’allarme bomba in decine di istituti in tutta Italia. Le mail di minaccia sono firmate Mikhail Andropov. In quasi tutte le scuole sono scattate evacuazioni precauzionali di studenti e personale, oltre alle verifiche da parte delle forze dell’ordine.

In provincia di Avellino ci sarebbero almeno dieci scuole dove sono scattate verifiche ma nessuna evacuazione al momento. In aggiornamento