Allarme bomba, domani scuole regolarmente aperte in tutta Italia

Domani le attività didattiche nelle scuole italiane proseguiranno regolarmente. Non c’è alcuna disposizione di chiusura generalizzata o nazionale e non sussistono elementi critici per sospendere il servizio. È quanto emerge da fonti vicine al Ministero dell’Istruzione e del Merito, andando dunque ad arginare l’ondata di indiscrezioni e allarmismi proliferati nella giornata odierna. L’allarme, infatti, era scattato stamane nelle prime ore di lezione a causa di un’ondata coordinata di email in cui si minacciava di mettere in atto un genocidio contro gli italiani. Email a firma di Mikhail Andropov, “leader del Vilayat di Misoginistan”, destinate alle caselle di posta elettronica di centinaia di dirigenti scolastici in Italia.