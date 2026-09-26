Alla vigilia dell’esordio, il DG Nevola: “Abbonamenti in aumento, insieme sarà un bellissimo viaggio”

Alla vigilia dell’esordio in campionato, il direttore generale dell’Halley Campania Avellino Basket, Antonello Nevola, fa il punto della situazione in casa biancoverde: “Dalla fine dello scorso campionato non ci siamo mai fermati: prima c’è stata la programmazione della nuova stagione, poi l’allestimento della squadra, dello staff tecnico e della struttura societaria. Un lavoro in continuità con quello degli anni scorsi, con l’obiettivo di migliorarci”.

Il DG biancoverde ha poi posto l’accento sulla campagna abbonamenti e sulle prospettive per la stagione agonistica 2026/2027: “Siamo arrivati ai giorni conclusivi per la sottoscrizione delle tessere e ad oggi registriamo un incremento rispetto a un anno fa. È un dato che ci rende felici ed orgogliosi, perché un progetto solido e ambizioso come quello impostato dall’Avellino Basket necessita del sostegno dell’intera città. Il PalaDelMauro deve diventare il nostro fortino, da difendere tutti insieme. La visione e l’ambizione del club, della proprietà e dei nostri sponsor devono diventare l’ambizione di tutta la piazza. Abbiamo imparato a conoscere le insidie di questo campionato: sappiamo che sarà lungo e che non mancheranno i momenti di difficoltà, ma sarà un bellissimo viaggio da vivere fianco a fianco con tutti voi”.