Alla Provincia si presenta Mubi per le scuole, Picone: cultura asset principale, più fondi dalla Regione

AVELLINO- La Provincia di Avellino merita più dei 534 mila euro che ogni anno vengono riconosciute dalla Regione Campania. E’ quanto ha ribadito questa mattina a Palazzo Caracciolo nel corso della presentazione del progetto MuBi per le scuole della provincia dal presidente della Provincia Fausto Picone, come aveva già fatto in occasione dell’incontro istituzionale con l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio. Picone ha voluto sottolineare come la cultura e’ un asset centrale per la Provincia di Avellino. A partire dai progetti già in cantiere e pronti ad essere messi in campo nelle prossime settimane. “Gli investimenti infrastrutturali- ha spiegato Picone- che saranno realizzati da qui a poco sia presso la Biblioteca Provinciale che il Carcere Borbonico, con un progetto di due milioni e trecento e il trasferimento del Museo Archeologico dalla sede attuale del Museo. Inoltre una nuova linea nel Turismo delle Radici, con la previsione di un “Museo dell emigrante””. Interventi che testimoniano un protagonismo di tutte le attività di carattere culturale nella programmazione della Provincia di Avellino. Al fianco del presidente della Provincia anche il delegato alla Cultura, Franco Di Cecilia, che ha spiegato come il progetto Mubi sia stato realizzato grazie alla collaborazione con l’ufficio Scolastico provinciale e “il contributo della dottoressa Fiorella Pagliuca, che è stata di grande supporto a questa iniziativa. Il progetto Mubi rappresenterà un ampliamento dell’ offerta formativa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino per far conoscere un grande patrimonio librario e culturale”. Sottolineando come la citta’ di Avellino abbia due poli importanti come l ex carcere Borbonico”. E ha lodato l’ attività degli operatori che lavorano per i progetti, coordinati dalla dottoressa Raffaella Festa”. Il progetto Mubi, ha spiegato Di Cecilia, coinvolgerà “in modo divertente e attraverso esperienze lanoratoriali gli studenti delle scuole che aderiranno. Il giorno 17 e 18 abbiamo organizzato un open day al quale presenteremo il progetto alle scuole e abbiamo tenuto conto della possibilità di scuole molto lontane che si trovano un po più decentrate da Avellino e potranno partecipare anche in collegamento”.

COSA PREVEDE MUBI (Museo e Biblioteca) PER LA SCUOLA

Per l’ anno scolastico 2026/2027 il Museo Irpino e la Biblioteca Provinciale propongono un’unica e ampia offerta educativa, pensata per essere completa, flessibile e coinvolgente. Tutte le attività sono progettate per adattarsi alle diverse fasce d’età e ai vari livelli scolastici, offrendo esperienze differenziate che rendono patrimonio bibliotecario un’occasione di esplorazione delle collezioni museali e del apprendimento divertente e stimolante. Grazie a nuove metodologie educative e a un ricco e rinnovato catalogo di proposte, l’offerta mira a integrare e valorizzare le conoscenze legate alle testimonianze conservate presso il Museo e la Biblioteca, coniugando il piacere della scoperta con la crescita personale lo sviluppo di una cittadinanza consapevole. Il contatto diretto con i materiali e le collezioni, insieme al lavoro degli educatori e operatori del Museo e della Biblioteca, rappresenta una risorsa preziosa per arricchire i programmi scolastici, stimolare il pensiero critico e vivere un nuovo anno scolastico al MUBI”.