Algoritmo del diritto, l’Aiga si confronta sull’intelligenza artificiale: porterà vantaggi, essere umano insostituibile

AVELLINO- L’arte del dubbio e anche la passione e il cuore che ogni giorno devono mettere gli avvocati puo’ abbinarsi alla scienza probabilistica? Ci sono dei punti di contatto tra intelligenza artificiale (da questo momento IA) e diritto? E’ su questo binomio e sull’interrogativo posto dalla moderatrice dell’incontro, l’avvocato Emma Petrella, che si è sviluppato il confronto proposto dall’Aiga di Avellino su un tema di strettissima attualità: “L’algoritmo nel diritto: innovazione e garanzie processuali”. L’intelligenza artificiale e la digitalizzazione stanno trasformando radicalmente il mondo giuridico ed economico. Il confronto ha avuto uno sviluppo tecnico, perche’ ha anche rappresentato come si sviluppano concretamente i sistemi di IA. L’importanza di strutturare e porre le domande giuste (prompting) agli algoritmi per ottenerne il massimo valore, e una riflessione su come questa attività si possa conciliare con le garanzie processuali e i diritti fondamentali. Dinamiche tecniche e l’impatto pratico della tecnologia sul lavoro dei professionisti. Un intenso confronto, quello concentrato sulle sfide dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione applicate alla professione forense venerdi’ pomeriggio nell’Aula Livatino. Un delicato equilibrio quello tra tecnologia e diritto processuale. Ad intervenire per i saluti l’avvocato Fabio Benigni, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Giuseppe Bifulco, Agente di Zona de Il Sole 24 Ore, l’avvocato Fabiana Lepore, presidente della Sezione Aiga di Avellino,

l’avvocato Armando De Lucia, Componente del Dipartimento Nazionale Intelligenza Artificiale e Processi Telematici AIGA, l’architetto Gaetano Castaldo, AI Architect e CTO, l’avvocato Carmen Pellino, Avvocato civilista e Presidente della Camera Civile Irpina, l’avvocato Danilo Iacobacci, Avvocato penalista e Dottore di Ricerca in Politiche Penali dell’U.E.

FORMAZIONE E INTERAZIONI, BENIGNI: PROFESSIONE CAMBIATA RADICALMENTE

La formazione delle nuove generazioni di professionisti e una professione cambiata radicalmente. E’ piu’ un effetto che un rischio dettato dalle nuove tecnologie quello che ha sottoposto alla platea il presidente dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni. A partire dal processo civile telematico, una fase di profondo cambiamento quella vissuta dalla classe forense, ora di fronte a questa nuova sfida dell’ intelligenza artificiale. “Quando ho iniziato la professione forense correva l’anno 1987- ha spiegato Benigni- diciamo che non potevo mai immaginare quella che sarebbe stata l’evoluzione della informalizzazione. Ho vissuto, come Carmen (la presidente della Camera Civile Carmen Pellino) il l’inizio del processo civile telematico con le tante difficoltà che hanno caratterizzato quella fase di rodaggio e all’epoca ricordo che utilizzavano delle banche dati che richiedevano l’inserimento di un punto interrogativo che non si è mai capito il motivo. Nel corso degli anni le cose sono cambiate in maniera radicale cambiata, la professione quelle che erano le modalità iniziali. Mi riferisco, soprattutto al processo civile. Oggi sono diventate modalità ordinaria. Ne parlavamo prima con collega che, come dire, attraversare i corridoi e non incontrare nessuno genera una brutta sensazione, perché viene meno l’interazione e il confronto con il collega, con il magistrato, con il personale amministrativo e oggi la professione si esercita in maniera completamente diversa. Nel senso che abbiamo necessità di avere giovani esperti di informatica negli studi professionali, per far fronte a tutta una serie di eventuali difficoltà e criticità legate, naturalmente al processo civile telematico. Il problema per le nuove generazioni che nascono professionalmente e crescono professionalmente con un sistema completamente diverso. Penso che noi studiavamo i manuali andavano approfondire ricerche e giurisprudenziali.

Oggi il rischio che avremo una formazione che non sarà equiparabile alla nostra.

Mi riferisco alla mia generazione a quella successiva”.

LEPORE (AIGA) : SFIDA AVVINCENTE, ESSERE UMANO INSOSTITUIBILE

A spiegare il motivo del confronto promosso nell’aula Livatino sul tema che riguarda l’intelligenza artificiale e’ stata la presidente Aiga Fabiana Lepore, che ha sottolineato come il tema sia stato scelto “per una ragione molto semplice, perché credo che sia una delle ultime sfide più avvincenti e appassionanti dell’Avvocatura e prima, mentre parlava l’avvocato Benigni, effettivamente ho riflettuto sul fatto che io e la maggior parte della platea rappresenta sostanzialmente la generazione di mezzo, cioè tra la loro generazione e quella dei giovani praticanti ci siamo noi che effettivamente abbiamo vissuto e stiamo vivendo, in questo lasso di tempo mediano, che da un lato fa sì che i titolari degli studi in cui lavoriamo ci tengano ancorati al passato. Al contempo vediamo anche il progresso e l’innovazione farsi strada nelle aule di giustizia”. L’intelligenza artificiale per la presidente Lepore può essere, usata bene, uno strumento importante per migliorare l’attività giudiziaria. “Le varie occasioni che ci hanno visti coinvolti a discutere insieme agli amici dell’ Aiga- ha spiegato Lepore- sostanzialmente abbiamo tutti più o meno lo stesso pensiero: l’intelligenza artificiale deve essere utilizzata e sono certa che sarà uno strumento a sostegno dell’attività forense e dell’attività giudiziaria. L’essere umano è insostituibile. Questo è il dato di fatto e di partenza. D’altronde la stessa intelligenza artificiale che che ci dice esattamente questo, cioè che ci lascia questo messaggioPerché l’intelligenza artificialesignifica sostanzialmente che si simula quella che è intelligenza umana. Quindi significa che la bella copia siamo comunque noi e quindi, se siamo noi la bella copia, uno strumento come l’intelligenza artificiale usato bene, ovviamente non può che migliorare le nostre performance”. Chiaramente si tratta anche di una questione di uso dello strumento. Come ha ricordato l’avvocato Lepore: “Se io prendo l’intelligenza artificiale, prendo un prompting superficiale e mi aspetto la memoria perfetta e’ ovvio che questo non potrà mai accadere: uno, perché non esiste una personalizzazione della lettura dei provvedimenti che devono impugnare. Quindi è necessario sempre e comunque un pensiero umano. Quella empatia, quella sensibilità emotiva che l’ intelligenza artificiale non potra” fornire. Potra’ dare uno spunto di riflessione che potrà far pensare a un istituto, piuttosto che un altro, ma di certo non potrà sostituire quella che è la percezione del difensore così come il convincemento del giudice”. Un confronto sempre più importante per gli avvocati, visto che il futuro dello studio è ormai rappresentato dall’IA. Aerre