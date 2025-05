Aldo Balestra presenta “80 passi in Rete” con il Vescovo Aiello e il Ministro Piantedosi

Sabato 24 maggio alle ore 10:30 presso il Polo Giovani di via Morelli e Silvati sarà presentato “80 passi in Rete”, il nuovo libro del giornalista Aldo Balestra.

Alla presentazione interverranno ospiti d’eccezione: Monsignor Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, e il Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi. Un incontro che si preannuncia ricco di spunti e riflessioni, in un dialogo tra spiritualità, attualità e comunicazione.

La notizia che diventa racconto

Il volume raccoglie 80 storie vere tratte dal blog “Diritto&Rovescio”, curato da Aldo Balestra per il sito de Il Mattino. Un progetto di scrittura civile che trasforma i fatti di cronaca in testimonianze narrative, creando una mappa delle emozioni, delle contraddizioni e delle speranze del nostro tempo.

I racconti, articolati in dieci sezioni tematiche, mettono sempre la persona al centro: dall’identità del Paese alle vite spezzate dalla violenza, dagli esempi di coraggio alla fede, dai social alla scuola, dalla guerra alla famiglia, fino allo sport. Una narrazione avvincente, arricchita da immagini-documento.

A dare voce alle riflessioni che completano ciascuna sezione sono dieci firme autorevoli del panorama culturale italiano: Massimo Adinolfi, Franco Arminio, Andrea Di Consoli, Titti Marrone, Mons. Raffaele Nogaro, Domenico Quirico, Pietro Gargano, Maria Luisa Iavarone, Marco Ciriello e Antonio Mattone.

Un giornalismo che resiste al tempo

Con 80 passi in Rete Aldo Balestra firma un’opera di “giornalismo narrativo” che restituisce dignità alle vite nascoste dietro la notizia. Una lettura lenta, critica, umana, che rifugge la velocità del web per tornare alla sostanza dei fatti. Il libro è nato dall’esigenza di ricordare che ogni storia merita ascolto e comprensione. E che il giornalismo, per essere davvero utile, deve sempre partire dalle persone.

L’evento torinese sarà il primo appuntamento di un percorso che toccherà anche Avellino, con una presentazione prevista per sabato 24 maggio presso il Polo Giovani di via Morelli e Silvati.

L’autore