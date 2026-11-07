Al Vigorito vincono le Misericordie: Benevento e Avellino insieme, stasera e al ritorno

Stasera alle 19:30, allo stadio Ciro Vigorito, va in scena il derby di Serie B tra Benevento e Avellino. Sarà un derby dimezzato: ai residenti ad Avellino e provincia è vietata la trasferta, in Curva Nord potranno entrare solo i non residenti in provincia. I tifosi biancoverdi presenti saranno pochi, ma non saranno soli.

Per questa partita la Misericordia di Benevento ha chiesto il supporto della Misericordia di Avellino. Insieme garantiranno sostegno, accoglienza e prime cure a chi ne avrà bisogno. Stessa divisa, stessa missione, anche se il cuore batte per due maglie diverse. È la dimostrazione che la rivalità finisce dove inizia la cura dell’altro.

E non sarà un gesto una tantum. Al ritorno, quando si giocherà Avellino – Benevento, sarà la Misericordia di Avellino a invitare la Misericordia di Benevento. Un patto di collaborazione che va oltre i novanta minuti, oltre il risultato, oltre il derby.

A voi, pochi tifosi irpini che stasera sarete al Vigorito, va il messaggio più bello: ci saranno volontari di Avellino ad accogliervi, insieme ai colleghi di Benevento. Perché il tifo può dividere, ma la solidarietà unisce. Sempre.