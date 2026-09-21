Al via la Sagra della Castagna di Serino IGP: la più antica d’Irpinia, giunta alla 49ª edizione

Nello storico borgo di Rivottoli di Serino (AV) torna la manifestazione dedicata al frutto simbolo dell’Irpinia organizzata dalla Pro Loco Serino con il Patrocinio del Comune di Serino e la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Tante le attrazioni previste a partire dalla visita al Museo della Castagna, la degustazione delle tradizionali “Vrole” in più punti della sagra, le escursioni e un ricchissimo percorso enogastronomico che quest’anno, alla luce delle richieste, estenderà il suo perimetro ai visitatori.

Il 9, 10 e 11 Ottobre si rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico e culturale campano: la Sagra della Castagna di Serino IGP, giunta quest’anno alla sua 49ª edizione. La manifestazione, riconosciuta come la più antica dell’Irpinia dedicata alla castagna, trasformerà l’incantevole frazione di Rivottoli in un autentico museo a cielo aperto.

L’itinerario della sagra prenderà il via dalla piazza antistante la Chiesa di Sant’Antonio di Padova, snodandosi lungo Via Capitano De Filippis fino a raggiungere la suggestiva area panoramica di “Ngopp’ a l’aria”, incastonata tra i castagneti secolari della Valle Serinese. Per l’occasione, vicoli, cortili e palazzi storici del borgo apriranno eccezionalmente le porte al pubblico.

I principali punti d’interesse del percorso:

Il Museo della Castagna: allestito all’interno dell’antico Campanile della Chiesa di Sant’Antonio di Padova e dedicato alla storia e alla cultura castanicola locale.

La storica azienda di lavorazione della famiglia Ingino, ricavata all’interno di un ex convento a pochi passi dal centro dell’evento.

La grande “VIRULERA”: al centro della piazza principale verranno preparate le classiche caldarroste (localmente chiamate “Vrole”), cotte dai volontari secondo le antiche ricette tradizionali.

Cultura, folklore, sport e turismo esperienziale

L’offerta dell’evento unisce la valorizzazione enogastronomica a un fitto calendario di attività culturali e di intrattenimento:

Tradizioni e Folklore: spettacoli di musica popolare, artigianato locale, mostra di pittura (con opere esposte nella chiesa madre).

Turismo Attivo e Natura: escursioni guidate tra i monti della Valle Serinese, percorsi di trekking, cicloturismo ed esperienze dirette di raccolta delle castagne. Visita presso le aziende di lavorazione e trasformazione della castagna.

Siti Storici del Territorio: itinerari culturali che abbracciano il Convento di San Francesco (frazione San Giacomo) e i vicini attrattori di Santa Lucia di Serino, quali la Chiesa di Santa Maria della Sanità e i luoghi natii della famiglia di San Giuseppe Moscati.

Sport Pallavolo: II Coppa delle Castagne di pallavolo serie D femminile con quadrangolare organizzato dall’Irpinia Volley nei giorni 10 e 11 ottobre presso la tendo struttura “Vassallo” di Serino.

Beneficenza: Contest di beneficienza CIENT: Serino “Perconoscenza” a cura dello Chef Giovanni Mariconda e dell’Associazione FIDAPA

Servizi ai visitatori, accoglienza e viabilità

Per garantire un’esperienza piacevole e facilitare la mobilità:

Servizio Navetta e Parcheggi: attivo un collegamento continuo tra l’area PIP (dotata di ampie zone di sosta vicino allo svincolo), l’area Mercato e la frazione Rivottoli.

Ricettività e Ristorazione: le strutture ricettive, gli agriturismi e i ristoranti della zona proporranno menu dedicati alla Castagna di Serino IGP e ai prodotti d’eccellenza dell’Irpinia.

Per tutti gli aggiornamenti:

Facebook: Sagra della Castagna di Serino igp

Instagram: sagracastagnaserino.

Sito web: www.prolocoserino.it