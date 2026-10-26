Al PalaPentassuglia l’Halley Campania Avellino Basket trova il primo stop stagionale

Al PalaPentassuglia di Brindisi è andato in scena il big match della sesta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. L’Halley Campania Avellino Basket ha rimediato la prima sconfitta stagionale con il punteggio di 83-70. Una partita nella quale hanno inciso la voglia di riscatto dei padroni di casa, una partenza difficile dei biancoverdi e soprattutto l’assenza di Blake Francis. L’americano è partito in quintetto, ma dopo pochi minuti è uscito dal campo senza più rientrare, per via di un problema muscolare alla coscia. Ovviamente le sue condizioni saranno da valutare nel corso delle prossime ore.

Uno stop che va ad aggiungersi a quelli di Della Rosa e Campogrande, ieri out per un problema a una caviglia. Nonostante le pesanti assenze, con Owens bloccato dai falli, l’Halley Campania Avellino Basket ha mostrato carattere, ritornando in gara nel secondo tempo. Domenica prossima al PalaDelMauro la squadra avellinese ospiterà la CMT Orange Tools Pesaro palla a due alle ore 18:00.

Il commento di fine partita di coach Di Carlo: “Abbiamo sofferto immediatamente per l’infortunio di Francis, non avevamo alcun partartore di palla ed abbiamo faticato, ma mi porto a casa la reazione ed il temperamento di non mollare mai la presa”.

PRIMO QUARTO

Vivace avvio di gara, con Brindisi a partire meglio, trascinata dall’ottimo Caroti, che mette a segno 7 punti di fila e regala un assist a Fantoma per un gioco da tre punti. Di Carlo frena subito il gioco con un time-out, ma al ritorno in campo è sempre la Valtur ad avere il pallino del gioco, toccando il +13 (18-5). Avellino ha un sussulto nel finale di primo quarto: dopo qualche pallone perso di troppo in attacco, i biancoverdi piazzano un break di 2-10 (22-17) con i canestri di Palumbo e Dell’Agnello. Il quarto termina con il risultato di 27-19 per i padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Il secondo periodo di gioco riparte con Avellino sempre priva di Francis e con coach Di Carlo, costretto a rinunciare anche a Campogrande, che allunga le rotazioni inserendo Zuccardi. Brindisi mantiene le mani sulla partita e con Mastellari raggiunge il +9 (33-24). Gli irpini provano ad avvicinarsi al canestro, ma i padroni di casa chiudono bene l’area, mentre Mastellari ha la mano calda dalla lunga distanza e spinge Brindisi sulla doppia cifra di vantaggio (38-26). A rendere difficile la gara contribuisce anche il terzo fallo di Owens sul finire del quarto, che si chiude sul 51-37 per i padroni di casa.

TERZO QUARTO

L’inizio di frazione è tutto brindisino, con la squadra di coach Brienza che scappa sul +20 (59-39). Con Palumbo, Fresno e Mollura gli irpini piazzano un break di 7-0 (59-44) che permette di accorciare il divario. Avellino tenta di allungare la difesa e, con carattere, i biancoverdi tornano sotto la doppia cifra di svantaggio con il canestro di Owens (64-55). Nonostante le difficoltà, i biancoverdi trascinati da Mollura riducono ulteriormente il gap, riportandosi sul -8 (68-60).

QUARTO QUARTO

Avellino apre il quarto con l’appoggio di Zerini per il 69-62. La squadra di coach Di Carlo si tiene in partita grazie a migliori percentuali e soprattutto all’aggressività difensiva. Alla lunga, però, le assenze si fanno sentire, così come l’enorme dispendio di energie con le rotazioni ridotte, a cui va ad aggiungersi il quinto fallo di Owens, con cui di fatto si chiude la partita dei biancoverdi. Il match termina con il successo brindisino per 83-70.