AIR, dalla Regione 3 milioni per le paline intelligenti

AIR Campania sarà il soggetto attuatore del progetto per il potenziamento delle paline intelligenti, del valore di 3.062.000 euro, a valere sul Programma Regionale Campania FESR 2021-2027.

L’intervento, denominato “Potenziamento della rete delle paline intelligenti in chiave green”, prevede l’installazione di sistemi autonomi di alimentazione fotovoltaica per le paline già installate ad Avellino e Caserta. L’obiettivo è garantirne l’autonomia energetica e migliorarne l’efficienza.

La soluzione, già sperimentata nei mesi scorsi, consentirà di alimentare le paline informative con energia solare, senza ricorrere ai tradizionali collegamenti alla rete elettrica e ai relativi interventi di scavo sulle strade.

Il progetto rientra nel programma di investimenti della Regione Campania per la mobilità digitale e punta a rendere più sostenibile ed efficiente la rete di informazione al servizio degli utenti del trasporto pubblico locale.

AIR Campania darà attuazione al progetto. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del bando di gara.

«Continuiamo nel percorso di digitalizzazione di AIR Campania, nell’ambito della strategia di innovazione della Regione Campania e dell’assessore ai Trasporti Mario Casillo. Lo stiamo facendo con interventi concreti, per offrire un servizio sempre più moderno e vicino alle esigenze dei cittadini», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.