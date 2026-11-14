AIFVS Avellino, due giornate dedicate alla memoria delle vittime della strada

In occasione della Giornata Nazionale e Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada, l’AIFVS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, Sede di Avellino, promuove due giornate di iniziative dedicate alla memoria delle vittime della strada, alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza stradale.

Le iniziative vedranno la partecipazione attiva dei soci della sede AIFVS di Avellino e saranno realizzate in collaborazione con l’associazione ANMIL, gli istruttori Giulio Sesa, Vincenzo Angelo e il professore Cerullo.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026

– Ore 10:30: Celebrazione della Santa Messa in suffragio di tutte le vittime della strada presso il Santuario del Santissimo Rosario di Avellino.

– A seguire: Sul sagrato del Santuario si svolgerà il flash mob “Il Silenzio che Grida”, un momento simbolico e particolarmente significativo per ricordare chi ha perso la vita sulla strada e richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità alla guida.

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2026 – INTERA GIORNATA

Presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino (Avellino) si terrà un incontro formativo e di sensibilizzazione dal titolo:

“LA STRADA NON È UN GIOCO. LA VITA NON HA LA RETROMARCIA”.

Un’importante occasione di confronto, riflessione ed educazione stradale, finalizzata a promuovere comportamenti responsabili e a far comprendere quanto le scelte individuali possano incidere sulla vita propria e degli altri. La scelta dell’AIFVS di portare un momento di formazione e sensibilizzazione anche all’interno di un istituto penitenziario nasce da un principio fondamentale: nessuno deve essere escluso dalla cultura della prevenzione e della sicurezza stradale. L’educazione, la consapevolezza e la responsabilità non devono conoscere barriere né confini. Anche chi si trova a vivere una condizione di restrizione della libertà ha diritto a momenti di riflessione, crescita e sensibilizzazione. Entrare in carcere significa portare un messaggio di vita, offrire un’opportunità di consapevolezza e ricordare che ogni persona, indipendentemente dalla propria storia, può diventare protagonista di un cambiamento. Per l’AIFVS la prevenzione non deve lasciare indietro nessuno: salvare vite significa parlare a tutti, raggiungere ogni luogo e coinvolgere ogni persona. L’iniziativa sarà realizzata grazie al contributo degli istruttori Giulio Sesa e Vincenzo Angelo, del professor Cerullo e della rete associativa locale AMNIL Pres. Carmine Iannece.

UN MESSAGGIO DI RESPONSABILITÀ PER TUTTI

L’AIFVS – Sede di Avellino invita la cittadinanza, le istituzioni e gli organi di informazione a partecipare agli appuntamenti di domenica 15 novembre, per condividere un momento di memoria e riflessione e rafforzare un messaggio che riguarda tutti. Dietro ogni vittima della strada c’è una vita spezzata, una famiglia ferita, un futuro che non potrà più realizzarsi.

Ricordare non basta: occorre agire, prevenire e promuovere una nuova cultura della responsabilità stradale. La memoria delle vittime deve trasformarsi in impegno concreto, affinché il dolore delle famiglie diventi occasione di cambiamento e affinché nessun’altra vita venga spezzata per comportamenti irresponsabili. Perché nessuna famiglia debba più conoscere il dolore di perdere un proprio caro sulla strada.