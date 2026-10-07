Ai domiciliari con cocaina e hashish: ventiseienne arrestato dalla Polizia

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- La Polizia delle Questure di Napoli ed Avellino ha tratto in arresto in flagranza V. H. A, 26 anni, noto alle cronache, originario di Montesarchio e residente a San Martino Valle Caudina, poiché rinvenuto con cocaina, hashish e somme di denaro, con l’accusa di detenzione ai fini spaccio di droga, mente si trovava agli arresti domiciliari. Il ventiseienne ha nominato come proprio difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci. Il noto pregiudicato era stato scarcerato dal Tribunale di Avellino, in accoglimento dell’istanza dell’Avvocato Vittorio Fucci, il 23 maggio dopo che era stato tratto in arrestato in flagranza di reato a seguito di una perquisizione personale e domiciliare durante la quale gli agenti avevano rinvenuto 50 dosi preconfezionate di cocaina, bilancini di precisione e somme di denaro ritenute significative ed un’arma comune da sparo. Dopo la scarcerazione a maggio, nuovo arrestato oggi con traduzione nel carcere di Benevento. Nelle prossime ore ci sarà l’udienza di convalida, alla presenza dell’Avvocato Vittorio Fucci.