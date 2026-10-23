Agricoltori in piazza con gli studenti, Lauro: “La rabbia resta”

Dalle prime ore del mattino, Piazza Libertà ad Avellino è tornata a riempirsi di voci e istanze. Sulla scia dei blocchi degli autotrasportatori e della crescente protesta contro il carovita, si è tenuta un’ampia assemblea che ha visto la partecipazione di studenti, cittadini e rappresentanti istituzionali. Un unico filo conduttore ha legato gli interventi al microfono: la richiesta di restituire un futuro migliore al Paese, partendo proprio dalle scuole e dalla tutela dei servizi essenziali. A portare il proprio sostegno alla manifestazione anche il sindaco di Avellino, Nello Pizza, la vicesindaca Anna D’Aliasi e l’assessore Ettore Iacovacci.

Al centro del dibattito anche le gravi criticità del settore primario, rappresentate in piazza da Roberto Lauro del Comitato Agricoltori Avellinesi. Interpellato sulla recente mobilitazione e sulle mosse della politica, Lauro ha confermato la positività del dialogo istituzionale: “Abbiamo incontrato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e l’assessore all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca. L’incontro è stato molto soddisfacente. Abbiamo esposto tutte le problematiche del settore, dalle difficoltà della filiera frutticola alle altre criticità strutturali che interessano il comparto”.

Sul fronte delle risorse economiche, Lauro ha chiarito la natura dei recenti stanziamenti: “I 13 milioni di euro destinati alle aziende agricole per far fronte al caro gasolio sono fondi regionali. Per ora è quanto la Regione è riuscita a mettere a disposizione, ma bisognerà vedere se ci saranno ulteriori interventi da parte del Governo nazionale”. Oltre a questi fondi, il Comitato ha formalizzato la richiesta di riconoscimento dello “stato di crisi” per il settore agricolo, un documento ora al vaglio di Regione e Governo per l’attivazione delle misure necessarie. “Lo sconto di 20 centesimi sul gasolio non è sufficiente per andare avanti”, ha sottolineato Lauro, elencando altre piaghe del settore che vanno oltre il carburante: le importazioni selvagge, i prodotti che restano invenduti e i danni provocati dalla fauna selvatica. Per affrontare queste problematiche in modo organico, è stata avanzata la richiesta di istituire un tavolo permanente con la Regione Campania.

Riguardo allo stato attuale della protesta, il rappresentante degli agricoltori ha fatto il punto della situazione dopo l’intervento delle forze dell’ordine: “Il presidio di Avellino è stato sgomberato dopo che la Questura ha fatto allontanare camionisti e agricoltori dalla strada. Non sappiamo se nel corso di questa settimana ci saranno altre iniziative locali, ma i presidi a Salerno e Caserta restano attivi. Valuteremo se unirci a loro, a seconda che le promesse ricevute vengano mantenute”. Nonostante i segnali di apertura istituzionale, il sentimento di fondo tra i manifestanti non è di completa distensione. “La rabbia resta”, ha concluso Lauro, “adesso dobbiamo avere pazienza e aspettare le decisioni che verranno prese”.