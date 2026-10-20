Agguato in Via Visconti, Liotti sparo’ contro il suo attentatore: condannato a due anni

AVELLINO- Due anni e tre mesi di reclusione con esclusione dell’aggravante del metodo mafioso per Francesco Carlo Liotti, difeso dal penalista Costantino Sanatino, a processo per detenzione e sparo in luogo pubblico, quello avvenuto il 20 agosto 2020 per rispondere ai colpi di pistola dei suoi attentatori in Via Visconti, come ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile e della Dda di Napoli. Il verdetto emesso pochi minuti fa dal Tribunale Collegiale di Avellino (presidente Scarlato, a latere Calabrese e Corona) nei confronti del quarantenne, nel processo nato come stralcio al filone principale, ovvero quello dell’agguato ai danni dello stesso Liotti, colpito al volto con un arma da fuoco (processo per cui e’ stato imputato e assolto Danilo Volzone).

IL PM ANTIMAFIA FRONGILLO: LIOTTI HA ESPLOSO ALMENO DUE COLPI DI PISTOLA

Al termine della sua requisitoria in aula il pm della Dda di Napoli Ida Frongillo aveva invocato una condanna a tre anni per Liotti

L’Antimafia ha chiesto l’acquisizione di una perizia balistica che ha documentato come fossero stati rinvenuti oltre ai proiettili esplosi contro Liotti, anche altri tipi di proiettili. “Un accertamento nato per il tentato omicidio dell’ odierno imputato. Abbiamo accertato che il Liotti venne attinto al volto da colpi di arma da fuoco in una vicenda che ha delle chiare intenzioni omicidiarie. Si tratta di un contesto dove c’era un dolo fattualmente evidente” ha spiegato il pm Frongillo. Ricordando anche il contesto in cui sono avvenuti i fatti: “Questa modalità all’interno di una conflittualità per vicende criminali di un certo livello. Anche perche’ sia Volzone che Liotti hanno precedenti per droga”. Una ricostruzione che per il magistrato antimafia ” nel complesso diventa essenziale per verificare la fondatezza dell accusa a Liotti”. Anche perche’ non ci sono rilievi tecnici, secondo il pm ancbe un ragione del fatto che “quando Liotti esploderà i colpi era in movimento e la circostanza ha impedito che le tracce si riscontrassero”. Decisiva e intrinsecamente attendibile e’ l’unico dato probatorio dell’accusa: “Il dato probatorio è la testimonianza dalla persona che gli chiede aiuto e lo fa sedere sulla propria autovettura e gli presta soccorso, mentre la macchina degli attentatori continua a seguire. In questo contesto come emerge dalla ricostruzione dei fatti e dal racconto del testimone “Liotti ha estratto una pistola ed esplodeva più di due colpi all’indirizzo dei suoi attentatori”. Una ricostruzione e dichiarazioni che per il pm “sono attendibili perché il teste non ha alcuna intenzione di riferire fatti contrari al vero. Sotto il profilo dell attendibilità delle dichiarazioni del testimone sono attendibili”. Il pm Frongillo ha voluto anche escludere una delle possibili tesi difensive, ovvero che quella di Liotti fosse una scacciacani: “La pistola potesse esser una scacciacani? Non ha carattere di verosimiglianza, perché si deve tenere conto della personalità del Liotti. Ritenere che Liotti potesse andare in giro con una pistola a salve non è verosimile. Anceb perché il testimone dichiara di aver sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco. Nel momento in cui Liotti era ancora destinatario di questa azione di fuoco. Sul punto della ammissibilità della prova di detenzione di arma comune da sparo in assenza di riscontro c’è giurisprudenza, anche una recentissima cassazione”.

LA DIFESA DI LIOTTI, IL PENALISTA SABATINO: NON SI PUO’ CONDANNARE PER UN FATTO VEROSIMILE

“Dopo aver ascoltato il pm non posso che muovere le mosse da quanto dalla stessa rassegnata. Il pm ha fatto giustamente dal suo punto di vista riferimento ad una verosimile azione posta in essere da Liotti Francesco. Perche’ alla luce dei precedenti non appare verosimile che non andasse in giro con un arma da fuoco. All’ esito dell’ istruttoria dibattimentale io debba chiedere un assoluzione perché non sono emerse delle prove di natura dichiarativa che possano far emergere la prova che Liotti abbia esploso colpi di arma da fuoco”. Questo l’incipit dell’arringa del penalista Costantino Sabatino, che ha aggiunto che la testimonianza cardine del processo ha connotati ai ” ai limiti dell’ assurdo. Anche perché la duplice versione è veramente assurda. Se il testimone riferisce il 20 agosto alle ore 17 di aver riconosciuto questo soggetto di cui non conosce il nome, specificando che era sanguinante e che ha ascoltato sparo non esploso da Liotti Carlo. Quattordici ore dopo va dritto al punto e dice Liotti, che ora conosceva, ha esploso almeno più di due colpi e riferisce che quando era sceso aveva un’arma in pugno”. Da qui per la difesa la vera e propria “inattendibilita’ intrinseca del testimone”. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro sessanta giorni. Aerre