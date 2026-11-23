AVELLINO- Aggressione a colpi di ascia in Via Fratelli Bisogno, la difesa del cinquantenne accusato di aver sferrato il colpo con l’arma da taglio al polso di un quarantaseienne pregiudicato avellinese, rappresentata dall’avvocato Carmine Pascarosa ha eccepito la nullita’ del decreto di citazione per l’udienza dibattimentale, che e’ stata rinviata su richiesta della Procura proprio per verificare le circostanze emerse alla luce della questione sollevata dal difensore.

Il difensore ha rilevato come dopo l’avviso di conclusione indagini preliminari all’indagato e al difensore aveva fatto accesso. al portale per visionare gli atti, dai quali non sarebbero emersi molti particolari riferiti alla presunta aggressione. Non ritenuti dalla difesa sufficienti ad un giudizio, tanto che era stata sollecitata l’archiviazione del procedimento. Il procedimento non viene archiviato, anzi, viene notificato il decreto di citazione a giudizio per l’udienza predibattimentale. Da una nuova verifica al Tiap da parte della difesa viene rilevato che all’interno dello stesso in cancelleria ci sono atti rilevanti che non erano stati resi noti alla difesa dopo l’avviso di conclusione indagini preliminari. A partire da sommarie informazioni testimoniali resa da persone informate sui fatti e un’ annotazione di PG, oltre ad un CD contenente video e audio. La difesa ha contestato come, seppur contenente atti redatti prima dell’emissione dell’avviso di conclusioni indagini, risulta essere stato depositato in data 5 novembre del 2026 praticamente 14 giorni prima dell’udienza predibattimentale che era fissata per il 18 di novembre. Da qui una richiesta di nullità dell’avviso di conclusione Indagini e quindi la caducazione e la nullità di tutti gli altri successivi al 415 bis,nvale a dire il decreto di citazione per l’udienza predibattimentale.

LA VICENDA GIUDIZIARIA

Il processo e’ nato dagli accertamenti eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino sulla violenta aggressione avvenuta nel marzo 2025 nel centro del capoluogo , in Via Fratelli Bisogno. Il cinquantenne difeso dall’ avvocato Carmine Pascarosa è stato denunciato per lesioni aggravate, la vittima, un quarantaseienne pregiudicato, invece per favoreggiamento. La vicenda è legata ai fatti avvenuti nella notte del 21 marzo nel centro cittadino. In Via Fratelli Bisogno era stata segnalata al centralino del 112 una rissa che coinvolgeva almeno una decina di persone. Al momento dell’intervento delle Volanti di Via Palatucci sul posto non c’era nessuno. Negli stessi minuti al Moscati era giunto con una profonda ferita da taglio al polso un quarantaseienne, noto pregiudicato del posto, che aveva rimediato una prognosi di dieci giorni e aveva rifiutato il ricovero. Le indagini eseguite dalla Squadra Mobile hanno condotto ad identificare quale presunto autore dell’ aggressione, che sarebbe avvenuta a colpi di ascia, un cinquantunenne. Quest’ ultimo e’ stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal sostituto procuratore Luigi Iglio, per lesioni aggravate. Per gli agenti della Squadra Mobile sarebbe lui l’ autore dell’ aggressione. Nei guai e’ però finita anche la vittima. Il quarantaseienne, che si sarebbe rifiutato di indicare l’autore del ferimento, asserendo prima che si era procurato il taglio da solo e successivamente che non era successo nulla, e’ stato denunciato dagli agenti della Squadra Mobile perfavoreggiamento.