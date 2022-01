IN AGGIORNAMENTO / Isochimica, ecco la sentenza: quattro condanne

Isochimica, ecco la sentenza. Condanna per quattro. Dieci anni di reclusione per Vincenzo Izzo, responsabile sicurezza della fabbrica di Pianorardine, Pasquale De Luca, anch’egli responsabile sicurezza, Aldo Serio, funzionario Ferrovie dello Stato, e Giovanni Notarangelo, funzionario Fs. Dopo una lunga camera di consiglio, nell’aula bunker del carcere di Poggioreale, il giudice Sonia Matarazzo ha letto la sentenza di primo grado di uno dei procedimenti più importanti per la città di Avellino.

Dunque quattro dei 27 indagati sono stati condannati, così come richiesto dal sostituto procuratore Roberto Patscot. Assolti gli altri, tra cui l’ex sindaco del capoluogo irpino Giuseppe Galasso e gli ex assessori presenti alla riunione di giunta che nel 2005 deliberò di sospendere la procedura in danni nei confronti della cutarela fallimentare a cui era stata affidata la bonifica dell’Isochimica.

In totale erano chiesti cento anno di reclusione.

IN AGGIORNAMENTO