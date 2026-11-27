Per chi vive e lavora in Irpinia, ed è alla ricerca di un luogo dove andare ad abitare, una valida idea è rappresentata da Avellino. Si tratta a tutti gli effetti del centro urbano più importante dell’area, caratterizzato dalla presenza di servizi di ogni genere. Ciò fa sì che chi vive in questa città non abbia bisogno di grandi spostamenti durante la vita di tutti i giorni.

Se la vostra idea è quella di vivere qui probabilmente avete affrontato il dilemma di dover scegliere tra l’acquisto o l’affitto di un immobile. L’affitto può essere un’ottima opzione per chi non vuole affrontare in questo momento una grande spesa, ed è al tempo stesso alla ricerca di un’alternativa più flessibile in vista di progetti futuri ancora da definire. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni necessarie per capire quali sono le zone migliori per chi cerca case in affitto ad Avellino.

Il cuore della città

Una delle aree più ambite è senza alcun dubbio quella racchiusa tra Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Libertà e la zona del Tribunale.

Si tratta del vero cuore pulsante della città, soprattutto dal punto di vista economico, e per questo motivo presenta canoni di solito più alti rispetto ad altri quartieri. Ci sono uffici, banche, negozi di lusso e altre attività di questo tipo.

Può essere una valida opzione per chi lavora da queste parti, e desidera poter raggiungere il proprio ufficio senza la necessità di dover prendere l’automobile. Non va poi sottovalutata la presenza dei principali servizi di cui le famiglie possono avere bisogno.

Il centro storico

Una buona alternativa per coloro che vogliono respirare la vera anima di Avellino è senza alcun dubbio il centro storico. Per quanto riguarda i canoni di affitto di solito il prezzo è leggermente più basso rispetto alla zona di Corso Vittorio Emanuele II, e questo è un aspetto che potrebbe fare la differenza per molte famiglie.

A ciò si aggiunge che qui sono presenti i palazzi storici della città, ed è anche il luogo perfetto per coloro che vogliono dedicarsi ad attività culturali, soprattutto nel tempo libero. Purtroppo parte del patrimonio architettonico è andata persa a causa del terremoto del 1980, per questo accanto ai palazzi storici non è raro trovare immobili edificati di recente. Molte coppie scelgono di iniziare a costruire la propria vita insieme da queste parti.

Aree di nuova costruzione

Abbandonando le zone più centrali di Avellino potrebbe essere molto interessante gettare il proprio sguardo verso le aree di nuova costruzione. Negli anni la città si è espansa grazie a nuovi quartieri residenziali, con abitazioni appena costruite, e che di solito non richiedono ristrutturazioni. Tra le zone da tenere in considerazione ci sono Valle, Sant’Eustachio e Pennini, che sono poste molto vicine tra di loro. Uno dei principali vantaggi è la prossimità con lo svincolo autostradale della A16, che consente di spostarsi facilmente dall’area di Avellino verso altre zone. Può essere utile per chi vuole vivere in questo capoluogo ma lavora altrove.

In queste aree residenziali è facile trovare appartamenti molto ampi e spaziosi, che spesso hanno anche incluso un box o un posto auto. Non mancano villette a schiera, ideali per chi vorrebbe un proprio giardino, e appartamenti con ampio balcone o terrazzo.