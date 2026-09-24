Adozioni e microchip per gli amici a 4 zampe: domenica la giornata solidale del M5S Avellino

Una mattinata dedicata alla tutela e al benessere degli animali: domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12, il gazebo informativo allestito dal Gruppo Territoriale M5S di Avellino lungo Corso Vittorio Emanuele II, all’altezza della Piazzetta Biagio Agnes, accoglierà cittadini e famiglie con iniziative solidali e momenti di sensibilizzazione. In programma la raccolta di coperte per il Rifugio Cuori Randagi di Avellino, materiali informativi sui diritti degli animali, consigli per una adozione consapevole e indicazioni utili per il benessere animale. Sarà inoltre possibile effettuare la prenotazione per il microchip gratuito. Presenti anche alcuni cagnolini in cerca di famiglia, accompagnati dai volontari, pronti a incontrare chi desidera offrire loro una nuova casa. Per i più piccoli, disponibili disegni da colorare dedicati agli animali.