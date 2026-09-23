ADHD in età adulta, il 25 settembre la giornata formativa presso il Centro Autismo di Avellino

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) nell’adulto al centro della formazione scientifica. Il prossimo 25 settembre 2026, a partire dalle ore 8:00, il Centro Autismo di Avellino ospiterà la giornata di studio dal titolo “ADHD: Evoluzioni e variazioni in età adulta – Focus su diagnosi e trattamenti”. L’evento è promosso dall’Asl Avellino attraverso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, diretto dal dottor Domenico Dragone.

La giornata formativa rappresenta un importante momento di aggiornamento, accreditato per 7,8 crediti ecm, destinato a diverse figure professionali dell’ambito sanitario e riabilitativo: medici (tossicologi, farmacologi, psichiatri, neurologi, neuropsichiatri infantili), psicologi, infermieri, educatori professionali, logopedisti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle attività dell’Asl, che da un anno ha attivato un centro specializzato per la diagnosi e il trattamento dell’ADHD.

Al centro dei lavori l’analisi dell’ADHD in età adulta, con un’attenzione particolare rivolta agli ambiti clinici e metodologici, dall’inquadramento clinico e diagnostico alla disregolazione emotiva e comportamentale, con l’analisi delle manifestazioni affettive, relazionali e comportamentali che si associano o vanno oltre il classico deficit di attenzione.

Attenzione anche alle comorbilità e alla doppia diagnosi, con la presenza di sovrapposizioni tra ADHD, disturbi psichiatrici e patologie da dipendenza, e alla necessità di implementare, nei casi previsti, un trattamento integrato che combini la terapia farmacologica a interventi psicologici e psicoeducativi.

L’iniziativa si propone di fornire agli operatori del settore gli strumenti più aggiornati per intercettare e gestire una condizione complessa, garantendo percorsi di cura personalizzati e multidisciplinari.