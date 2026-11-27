Juary Jorge dos Santos Filho è morto oggi, all’ospedale Santa Casa di Poços de Caldas, in Minas Gerais, stroncato da un infarto. L’ex attaccante dell’Avellino, 67 anni, era ricoverato da circa un mese, dopo un intervento chirurgico.
Acquistato da Antonio Sibilia, fu il primo giocatore straniero dell’Avellino dopo la riapertura delle frontiere in Serie A e diventò l’idolo dei tifosi biancoverdi nelle due stagioni vissute in Irpinia tra il 1980 ed il 1982 restando nella memoria collettiva per le sue iconiche esultanze a ritmo di samba attorno alla bandierina del calcio d’angolo.