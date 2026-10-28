Ad Avellino il Coordinamento regionale dei Presidenti ODCEC campani

Parte da Avellino, il primo Coordinamento regionale dei Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Campania. L’incontro si è svolto ieri presso la sede dell’ODCEC di Avellino ed è stato un appuntamento di grande rilievo per la categoria professionale.

Alla seduta erano presenti tutti gli 11 Ordini della Regione, a testimonianza dell’importanza del momento e della volontà condivisa di fare squadra.

Hanno preso parte ai lavori, la Consigliera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Rosa D’Angiolella e il Vicepresidente del CNDCEC, Vincenzo Moretta, la cui presenza ha sottolineato l’attenzione del ConsiglioNazionale verso il nuovo organismo di coordinamento.

Nel corso della seduta è stato nominato Coordinatore regionale, il Presidente dell’ODCEC di Torre Annunziata, Giuseppe Crescitelli, al quale giungono i più calorosi auguri di buon lavoro.

Per la città di Avellino e per il suo Ordine professionale, aver ospitato la prima riunione di questo nuovo organismo è motivo di orgoglio e il segno di un ruolo da protagonista nel panorama professionale regionale.